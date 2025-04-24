吳婉君慘遭家暴1月「不戴罩首露正臉」！暫離台灣：要思考的問題太多了

記者潘慧中／綜合報導

吳婉君3月認愛趙駿亞，卻同時坦承在交往的8個月期間，持續遭受言語暴力、情緒勒索，最後甚至被暴力相向，引發社會譁然。事隔1個多月，她首度不戴口罩露出了整張臉，心情似乎已調適了不少。

▲吳婉君和一群朋友去菲律賓散心。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



從Instagram限時動態中，可以看到吳婉君身穿白色細肩帶背心，若隱若現出豐滿北半球，雖然使用了搞怪濾鏡，但不難看出她露出了燦爛笑容。

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▲吳婉君被家暴後首露正臉照。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



此外，從打卡地點中能發現吳婉君身在菲律賓，和一群好友在當地酒吧享用飲品，與女性友人交換玩搞怪濾鏡，玩得不亦樂乎的同時，臉部狀況也因此曝光，依然和往常一樣漂亮。

▲吳婉君日前還戴著口罩自拍。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



事實上，吳婉君兩天前便在社群網站稍微洩漏即將出國的動向，「收拾行李是一門藝術，也是一門學問。要思考的問題真的太多太滿了，有時候還得跟旅伴開行前討論會」，直到23日發限動，粉絲才發現原來她是前往菲律賓散心。

▲吳婉君認愛即坦承慘遭趙駿亞家暴。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu、chunyachao）

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