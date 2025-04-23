宋智孝感謝池睿恩加入《RM》！　「全團唯一女成員」原因洩姐妹情

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣綜藝《Running Man》不僅節目內容備受矚目，成員之間的情誼也常成為話題。近日，演員宋智孝在出演YouTube節目《隨性食堂》最終回時，罕見對後輩池睿恩吐露真心，展現溫暖的姊妹情。

▲池睿恩加入《RM》已經1年了。（圖／翻攝自YouTube）



在22日公開的影片中，節目以「失去味覺的池睿恩 vs 失去理智的宋智孝」為主題，邀請《Running Man》成員宋智孝作為壓軸嘉賓登場。池睿恩感性介紹說：「今天是我非常喜歡的姐姐來到節目最終回。」宋智孝則開心回應：「我還問睿恩怎麼不找我，結果在最後一集被邀請，還準備了啤酒，真的很感動。」

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節目中，兩人接受製作組挑戰，親自下廚製作露營料理，分工做炒小章魚和味噌湯，互動自然又有默契。宋智孝在聊天中詢問池睿恩加入《Running Man》的時間，對方表示已經快一年，聽後立刻鼓勵道：「睿恩啊，妳辛苦了，有沒有什麼覺得困難的地方？」池睿恩坦言：「成為固定班底後，反而感受到更多壓力。」

▲宋智孝說池睿恩成為她很大的力量。（圖／翻攝自YouTube）



池睿恩也回憶道：「還記得我剛加入時，姐姐對我說『我真的很喜歡妳』，當時我真的差點哭出來，因為那份真誠我完全感受到了。」聽到這番話，宋智孝也真摯回應：「雖然大家以為當節目中唯一的女生很不錯，但其實不然。我真的需要一位夥伴，而睿恩妳成為了我的夥伴，我非常感謝妳。我也曾親口告訴妳，妳讓我少了很多壓力，也給了我很多力量。」

這段互動讓不少粉絲直呼感動，也讓觀眾再次感受到《Running Man》幕後深厚的人情味。