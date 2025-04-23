ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宋智孝感謝池睿恩加入《RM》！　「全團唯一女成員」原因洩姐妹情

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣綜藝《Running Man》不僅節目內容備受矚目，成員之間的情誼也常成為話題。近日，演員宋智孝在出演YouTube節目《隨性食堂》最終回時，罕見對後輩池睿恩吐露真心，展現溫暖的姊妹情。

▲▼池睿恩　宋智孝。（圖／翻攝自YouTube）

▲池睿恩加入《RM》已經1年了。（圖／翻攝自YouTube）

在22日公開的影片中，節目以「失去味覺的池睿恩 vs 失去理智的宋智孝」為主題，邀請《Running Man》成員宋智孝作為壓軸嘉賓登場。池睿恩感性介紹說：「今天是我非常喜歡的姐姐來到節目最終回。」宋智孝則開心回應：「我還問睿恩怎麼不找我，結果在最後一集被邀請，還準備了啤酒，真的很感動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

節目中，兩人接受製作組挑戰，親自下廚製作露營料理，分工做炒小章魚和味噌湯，互動自然又有默契。宋智孝在聊天中詢問池睿恩加入《Running Man》的時間，對方表示已經快一年，聽後立刻鼓勵道：「睿恩啊，妳辛苦了，有沒有什麼覺得困難的地方？」池睿恩坦言：「成為固定班底後，反而感受到更多壓力。」

▲▼池睿恩　宋智孝。（圖／翻攝自YouTube）

▲宋智孝說池睿恩成為她很大的力量。（圖／翻攝自YouTube）

池睿恩也回憶道：「還記得我剛加入時，姐姐對我說『我真的很喜歡妳』，當時我真的差點哭出來，因為那份真誠我完全感受到了。」聽到這番話，宋智孝也真摯回應：「雖然大家以為當節目中唯一的女生很不錯，但其實不然。我真的需要一位夥伴，而睿恩妳成為了我的夥伴，我非常感謝妳。我也曾親口告訴妳，妳讓我少了很多壓力，也給了我很多力量。」

這段互動讓不少粉絲直呼感動，也讓觀眾再次感受到《Running Man》幕後深厚的人情味。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

詹子賢爆「會種江坤宇草莓」　想在配偶欄？笑：不好看啦

推薦閱讀

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

池睿恩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「護國神山」台積電怎麼來的？　「海上孤島變科技島」揭台灣半導體傳奇
  2. 啦啦隊女神影城驚遇鬼影突襲！　「台灣IU」孟潔嚇喊：形象都沒了
  3. Ryu小三女畫家「被看衰早點分手」　駁強勢曝男友2理由愛上她
  4. 阿嬤過世之後變成恐怖活屍？　《禁夜屍》 神秘非裔宗教大揭密
  5. 甄子丹「擁吻小18歲妻」放閃慶生！　深情告白：妳是閃亮的星
  6. 棒棒堂小煜挑戰舞台劇狂操3個月　合作蔡昌憲「沒追IG」現況曝光
  7. 小許瑋甯懷孕8月「甜曝老公貼心舉動」　感動：幸福是小驚喜組成
  8. 李安最具自傳色彩的系列作　國家影視聽中心特別放映「父親三部曲」
  9. 展榮展瑞才宣告喜訊！　私下激烈爭吵「鬧翻內幕」曝光
  10. HowHow復刻BL劇甜寵劇情！對象竟是藍亦明　被「椅子咚」心動了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366