八點檔男神反差土豪造型曝光！　豹紋襯衫「開三顆釦」胸毛成亮點

記者黃庠棻／台北報導

三立八點檔熱播劇《願望》劇情進入高潮，劇中珍妮（華千涵飾）終於驚覺自己誤入邪教，眾人急忙展開救援行動。檢察官夫婦潘柏希與游詩璟也首度「下海」演出行動派，為了潛入邪教組織，兩人竟聯手裝瘋賣傻，一改過往正氣凜然、嚴肅冷靜的檢察官形象，成為全劇最意想不到的反差萌看點。

▲潘柏希為戲穿上反差的豹紋襯衫。（圖／三立提供）

這場戲不僅讓劇情氣氛變得詼諧，也讓角色形象產生鮮明反差，讓觀眾看見潘柏希與游詩璟在表演上全新的突破。也讓粉絲敲碗「拜託以後就讓他們繼續瘋狂演出，太有畫面了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘柏希為戲穿上反差的豹紋襯衫。（圖／三立提供）

潘柏希為了這場戲接受「土豪感」造型挑戰，原本他準備了一件粉色西裝，卻被服裝組嫌太日常、不夠張揚。他靈機一動，想到衣櫥深處有一件塵封三四年、連吊牌都沒拆的豹紋襯衫，正好派上用場。

▲潘柏希為戲穿上反差的豹紋襯衫。（圖／三立提供）

一開始，潘柏希原想將襯衫扣到最上面保持斯文形象，沒想到劇本明確寫著「要開三顆扣！」為了忠實呈現角色，他索性豁出去，不但解開鈕扣大方露出胸毛，還搭配數條金項鍊，成功營造出十足的「浮誇土豪」風格，笑說「我平常走斯文路線，這次真的跨出舒適圈！」結果造型一亮相，現場工作人員笑說「你以後私底下就不要走斯文風了，狂野風格超適合你！」讓他哭笑不得。

▲潘柏希為戲穿上反差的豹紋襯衫。（圖／三立提供）

而一旁的「劇中老婆」游詩璟更是看得目不轉睛，她與黃園元在排戲時看到潘柏希的豹紋造型，當場忍不住笑場「從來沒看過他穿這種衣服！」走近一看，驚覺他居然還有胸毛，立刻轉頭對馬德琳笑說「妳看，我的劇中老公很性感吧！有胸毛耶～是不是超羨慕！」

▲潘柏希為戲穿上反差的豹紋襯衫。（圖／三立提供）

游詩璟更大讚豹紋造型超帥，還當場拜託他「以後可以天天穿這樣嗎？」沒想到隔天潘柏希一進棚就主動去換上豹紋襯衫，兩人現場笑成一團。她更笑說，劇本寫開三顆扣還太保守「根本應該全開！有胸毛是很性感的事情，這必須讓大家都知道！」