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勾惡不忍了親上火線怒嗆如意　麻煩請指名道姓並自負法律責任

記者葉文正／台北報導

崛起以花錢實測台灣人的道德底線、公然挑戰既得利益者、踢爆系列影片、受到廣大迴響和擁戴，勾惡（陳昱瑋）更被粉絲們稱為「勾惡幫主」。如今網紅「如意Ruyii」發文指控遭名字很長的Youtuber性騷在車上強吻上下其手，指控對方還曾讓其他女生們墮胎，結果網友根據線索紛紛猜測「這件事勾起我心中的善良了」、「名字剛好7個字」，對此勾惡發出以下8點聲明並公開兩人對話截圖暗指該網紅居心不良。

▲YouTube《勾起你心中的惡 》頻道擁有廣大粉絲。（圖／記者葉文正攝）

▲YouTube《勾起你心中的惡 》頻道擁有廣大粉絲。（圖／勾2party - 天使投資人）

勾惡列出八點聲明：

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1.我是「勾起你心中的惡」不是「勾起我心中的善良」。
2.強吻如何2次？還能伸舌頭喇嘰？
3.她原文說此人讓很多女生墮胎，但我本人從沒讓任何女生懷孕過，更不可能讓女生墮胎過，所以文章敘述如果要影射我，麻煩請指名道姓自負法律責任
並提出證據證明，我讓哪位女生墮胎？
4.有人貼給我這篇文，我點這個女生的社群進去看，她剛做完肋骨瘦腰手術，
然後發文關鍵字跟標籤下「眾量級」，是不是這樣操作比較有流量？
5.這女生的社群近期發了一些限動要粉絲加她line ，然後想引導粉絲支持她買她的商品，請問是想操作流量獲利嗎？
6.循線＋這位女生限動po的line對話如這些圖。
7.如果想蹭眾量級的議題建議她可以幫Andy發聲，或付諸行動幫幫Andy
8.祝她早日大紅大紫，早日賺大錢。

▲YouTube《勾起你心中的惡 》頻道擁有廣大粉絲。（圖／記者葉文正攝）

▲如意。（圖／翻攝臉書）

而如意是在臉書寫下：「某名稱很長的YouTuber 真的很愛蹭熱度， 誰蹭眾量級事件我都沒意見，因為不甘我的事，每個人都有言論自由。 但這位先生真的很噁心又厚臉皮，明明自己也曾想給我簽過不平等合約！而且還是性犯罪者，還好意思品頭論足眾量級 的事情假藉要幫我創建YT經營YT的名義約我出來，然後我本來想自己開車去約定地點，但他又說那邊難停車什麼的叫我給他載，我們去吃飯，吃飯時他也都沒提及YT的事。 之後說要載我回家．然後路上我覺得越來越奇怪….怎麼不是往我家的方向？」

▲YouTube《勾起你心中的惡 》頻道擁有廣大粉絲。（圖／記者葉文正攝）

▲如意的文。（圖／翻攝臉書）

她文中也透露：「結果是他直接把車開到了他自己家樓下！！ 然後一直叫我和他一起上去他家！我就死不要，他就在車內直接強吻我兩次！！還伸舌頭那種！然後一直對我上下其手！又不讓我下車！直到我氣到說我要和我男友說時，他才甘願放我走！甚至他以前的同事還和我說，他睡過很多女主播，讓蠻多個女生懷孕拿小孩的！ 本來me too事件就想講了！苦於沒有證據，所以一直沒有說！真的是5年的委屈，每次想到就會很生氣。 我說的句句屬實，如果此言有半句虛假，我這輩子都賺不到錢。」

雙方言語槓上，語鋒犀利，女方雖未指名道姓，但勾惡不忍直接開嗆要她把名字說出來，互不相讓。

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