記者張筱涵／綜合報導

日本人氣女星永野芽郁今（23日）被爆出與大15歲已婚男星田中圭疑似不倫，引發日本演藝圈熱議。隨著事件延燒，正在日本發展的韓國演員金武俊也被捲入其中，他的公司也做出了正式回應。

▲永野芽郁被爆曾邀金武俊到家裡。（圖／翻攝自Instagram／mei_nagano0924official、junmu_）



永野芽郁遭《週刊文春》爆料，不只不倫已婚男星田中圭，還邀請合作日劇的南韓演員到家中作客，被猜測兩人有曖昧或交往關係。而據韓媒《體育京鄉》報導，金武俊所屬經紀公司9Ato娛樂於23日正式否認戀情，強調「只是關係親近的同事」。

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事件起因於日本週刊《週刊文春》當天曝光多張永野芽郁與田中圭親密互動的照片，直指兩人關係曖昧，田中圭自2011年結婚，目前與妻子育有2女，醜聞曝光後立刻引來當地輿論強烈譴責。《週刊文春》更指出，永野芽郁曾邀請一名與她合作日劇的韓國男演員到住處，進一步引發外界對「神秘男星」身份的猜測。

永野芽郁與金武俊目前正一同出演TBS電視台的週日劇《新聞主播》，該劇自4月13日開播後受到矚目。兩人因劇中合作密切，日前開始在社群平台與論壇間被懷疑關係曖昧，日韓網友紛紛猜測金武俊是否就是她的男友，但此說法已遭官方否認。

永野芽郁是近年來備受矚目的日本新生代演員，代表作品包括《祕密內幕～女警的反擊～》、《3年A班 -從此刻起，大家都是我的人質-》、《御手洗家、炎上》等，在演技與外貌方面皆有亮眼表現，深受觀眾喜愛。而捲入不倫風波的田中圭，則因主演人氣BL劇《大叔的愛》系列聲名大噪，是日本頗具人氣的實力派演員。

金武俊則曾演過韓劇《無法抗拒的他》、《由零開始愛上你》、《戀人》、《Sorry Not Sorry》，2023年以《戀人》昭顯世子一角獲得MBC演技大賞的男子新人獎，日劇部分則早在2018年《黑色止血鉗》就飾演實習醫生朴玟哉，最新作品《新聞主播》正在播出中。