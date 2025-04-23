ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

衰捲永野芽郁不倫緋聞！26歲金武俊「澄清雙方關係」　曾以《戀人》獲獎

記者張筱涵／綜合報導

日本人氣女星永野芽郁今（23日）被爆出與大15歲已婚男星田中圭疑似不倫，引發日本演藝圈熱議。隨著事件延燒，正在日本發展的韓國演員金武俊也被捲入其中，他的公司也做出了正式回應。

外送稿用　▲▼永野芽郁,金武俊。（圖／翻攝自Instagram／mei_nagano0924official、junmu_）

▲永野芽郁被爆曾邀金武俊到家裡。（圖／翻攝自Instagram／mei_nagano0924official、junmu_）

永野芽郁遭《週刊文春》爆料，不只不倫已婚男星田中圭，還邀請合作日劇的南韓演員到家中作客，被猜測兩人有曖昧或交往關係。而據韓媒《體育京鄉》報導，金武俊所屬經紀公司9Ato娛樂於23日正式否認戀情，強調「只是關係親近的同事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件起因於日本週刊《週刊文春》當天曝光多張永野芽郁與田中圭親密互動的照片，直指兩人關係曖昧，田中圭自2011年結婚，目前與妻子育有2女，醜聞曝光後立刻引來當地輿論強烈譴責。《週刊文春》更指出，永野芽郁曾邀請一名與她合作日劇的韓國男演員到住處，進一步引發外界對「神秘男星」身份的猜測。

永野芽郁與金武俊目前正一同出演TBS電視台的週日劇《新聞主播》，該劇自4月13日開播後受到矚目。兩人因劇中合作密切，日前開始在社群平台與論壇間被懷疑關係曖昧，日韓網友紛紛猜測金武俊是否就是她的男友，但此說法已遭官方否認。

永野芽郁是近年來備受矚目的日本新生代演員，代表作品包括《祕密內幕～女警的反擊～》、《3年A班 -從此刻起，大家都是我的人質-》、《御手洗家、炎上》等，在演技與外貌方面皆有亮眼表現，深受觀眾喜愛。而捲入不倫風波的田中圭，則因主演人氣BL劇《大叔的愛》系列聲名大噪，是日本頗具人氣的實力派演員。

金武俊則曾演過韓劇《無法抗拒的他》、《由零開始愛上你》、《戀人》、《Sorry Not Sorry》，2023年以《戀人》昭顯世子一角獲得MBC演技大賞的男子新人獎，日劇部分則早在2018年《黑色止血鉗》就飾演實習醫生朴玟哉，最新作品《新聞主播》正在播出中。

 ►永野芽郁、田中圭「親密牽手」自拍！2不倫照外洩…友人爆料禁忌愛

►留宿永野芽郁香閨被抓包！　田中圭脫口「結束了」千字文道歉撇不倫

►永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

推薦閱讀

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

「小龍女」昆娜密會味全龍球星！　大樓管理員目擊親密舉動

「小龍女」昆娜密會味全龍球星！　大樓管理員目擊親密舉動

中山美穗告別式「半個演藝圈到場」　萬人獻花…女星淚喊：等等我

中山美穗告別式「半個演藝圈到場」　萬人獻花…女星淚喊：等等我

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

「小龍女」昆娜密會味全龍球星！　大樓管理員目擊親密舉動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

永野芽郁, 田中圭, 金武俊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 白冰冰子弟兵也酒後誤事　賴慧如婚宴上發飆情緒失控
  2. 李銘順和李銘忠分開居住35年「兄弟罕合體」！　騎車環島30天爆爭執
  3. 女星自爆約會一半「大翻車」！ 　為1事心神不寧：我太慌亂了
  4. 遭爆曾跟天殘交往！賀瓏神隱7天「節目主持請假」　狀況網擔憂
  5. 55歲秦楊出道35年宣布人生大事！親揭「時間不多了」身體現況曝光
  6. 白冰冰帶王中平開箱世界一家　 回應閃離賴慧如婚宴內幕
  7. 日正妹YTR悲控「被結婚詐欺1億」！砸錢養歌手未婚夫…遭出軌毀婚
  8. 勾惡不忍了親上火線怒嗆如意　麻煩請指名道姓並自負法律責任
  9. 入行30年和影后唯二交集 　李明川被賈靜雯惜情感動
  10. 衰捲永野芽郁不倫緋聞！26歲韓星「澄清雙方關係」　曾以《戀人》獲獎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366