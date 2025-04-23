永野芽郁、田中圭「親密牽手」自拍！2不倫照外洩…友人爆料禁忌愛

記者陳芊秀／綜合報導

25歲日本女星永野芽郁遭爆料劈腿情，其中一位是已婚當紅男演員的田中圭，另一位是赴日發展的韓星金武俊，3人目前皆否認有親密關係。而田中圭被日媒直擊醉酒去她香閨留宿，同時兩人關係親密的2張合照曝光，震驚日網。

▲永野芽郁、田中圭2張「不倫照」被日媒曝光。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》報導，永野芽郁、田中圭於2021年拍電影相識，片中兩人飾演父女，戲外關係也日漸曖昧。媒體爆出兩張合照，一張兩人在鏡子前貼身且牽著手，她舉起手機自拍露出甜笑，男方表情害羞，親密程度顯而易見。另一張是兩人在萬聖節晚上的合照，據爆料者稱是在永野芽郁家中拍，兩人臉頰上貼著南瓜和「Happy Halloween」的字樣。兩張照片分別於去年10月28日、10月31日所拍攝。

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另外，田中圭友人向媒體表示，指那兩張合照「這是他們剛開始交往的時候，當時比起現在要大膽得多」。他被爆與永野芽郁在去年12月上旬秘密到遊樂園約會，欣賞聖誕節點燈，並指兩人偷嘗禁忌之愛，「對於禁忌之愛無法公開的兩人來說，這段時光或許就像夢一般吧」。而這段關係被指持續到今年，這些全是由男方友人所爆料，而永野芽郁因日漸感到不安而曾提出保持關係。

合照在日網曝光後，網友紛紛留言「這樣就算不倫嗎？只是覺得關係很好」、「這如果不是電視劇的話就可怕了」、「告訴我這不是真的」、「騙人的吧」、「如果他沒有妻子的話還可以，都牽手了就完全出局了吧」、「演員和演員之間只是關係要好的朋友，不行嗎～雖然是有牽手啦，但到底哪裡算越界、哪裡又還算可以接受，真的搞不太清楚」。

有關永野芽郁被爆劈腿，所屬經紀公司回應，「對於可能引發誤會的行為，公司已嚴正告知本人必須深刻自覺其不當之處。同時，因這次報導造成相關人士、廣告與作品等合作廠商與工作人員，以及一直以來支持我們的粉絲們的困擾與擔憂，我們在此深深致歉」。金武俊、田中圭皆被拍到留宿她香閨，隨後都透過經紀公司否認交往，強調當時她的母親也在家中。