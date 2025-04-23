永野芽郁、田中圭「親密牽手」自拍！2不倫照外洩…友人爆料禁忌愛

記者陳芊秀／綜合報導
25歲日本女星永野芽郁遭爆料劈腿情，其中一位是已婚當紅男演員的田中圭，另一位是赴日發展的韓星金武俊，3人目前皆否認有親密關係。而田中圭被日媒直擊醉酒去她香閨留宿，同時兩人關係親密的2張合照曝光，震驚日網。
▲永野芽郁、田中圭2張「不倫照」被日媒曝光。（圖／翻攝自X）
據《週刊文春》報導，永野芽郁、田中圭於2021年拍電影相識，片中兩人飾演父女，戲外關係也日漸曖昧。媒體爆出兩張合照，一張兩人在鏡子前貼身且牽著手，她舉起手機自拍露出甜笑，男方表情害羞，親密程度顯而易見。另一張是兩人在萬聖節晚上的合照，據爆料者稱是在永野芽郁家中拍，兩人臉頰上貼著南瓜和「Happy Halloween」的字樣。兩張照片分別於去年10月28日、10月31日所拍攝。
另外，田中圭友人向媒體表示，指那兩張合照「這是他們剛開始交往的時候，當時比起現在要大膽得多」。他被爆與永野芽郁在去年12月上旬秘密到遊樂園約會，欣賞聖誕節點燈，並指兩人偷嘗禁忌之愛，「對於禁忌之愛無法公開的兩人來說，這段時光或許就像夢一般吧」。而這段關係被指持續到今年，這些全是由男方友人所爆料，而永野芽郁因日漸感到不安而曾提出保持關係。
合照在日網曝光後，網友紛紛留言「這樣就算不倫嗎？只是覺得關係很好」、「這如果不是電視劇的話就可怕了」、「告訴我這不是真的」、「騙人的吧」、「如果他沒有妻子的話還可以，都牽手了就完全出局了吧」、「演員和演員之間只是關係要好的朋友，不行嗎～雖然是有牽手啦，但到底哪裡算越界、哪裡又還算可以接受，真的搞不太清楚」。
有關永野芽郁被爆劈腿，所屬經紀公司回應，「對於可能引發誤會的行為，公司已嚴正告知本人必須深刻自覺其不當之處。同時，因這次報導造成相關人士、廣告與作品等合作廠商與工作人員，以及一直以來支持我們的粉絲們的困擾與擔憂，我們在此深深致歉」。金武俊、田中圭皆被拍到留宿她香閨，隨後都透過經紀公司否認交往，強調當時她的母親也在家中。
また文春適当なこと言ってるよと思いつつ見てみたらめっちゃガチだった、これは流石にアウト。こういう写真堂々と撮っちゃうのもなぁ、流出源はわからないけど。永野芽郁ちゃんめちゃくちゃ好きだったから結構ショック pic.twitter.com/xqb6Mvwcp8— さらさ (@yuyudayo0924) April 23, 2025
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