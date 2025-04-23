永野芽郁衰登熱搜！日媒震撼彈「日劇女主角不倫大咖男星」拋3線索

記者陳芊秀／綜合報導

日本媒體《週刊文春》昨日（22）晚間拋爆料震撼彈，將於23日報導超人氣日劇女主角與大咖男星的不倫照。由於報導只有釋出剪影，加上報導強調女星演的劇集「正在播出」，引發各界揣測。

▲《週刊文春》震撼預告，將公開超人氣日劇女主角與大咖男演員不倫照。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》預告影片，將曝光現正播出中電視劇的超人氣女主角與大咖男演員的「不倫照」，預告透露3個線索，包括女方的電視劇「正在播出中」，而且是該劇女主角，男方則是「大咖」男演員。

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由於這段時期正好春季日劇、NHK晨間劇都有推出新作播出，部分網友解讀爆料文，當女演員擔任劇集的第一主角時，報導不會稱之為日劇女主角而是會稱為「主演」，再加上「超人氣」的形容詞。使得現在有新劇播出的女演員全數遭到點名，包括晨間劇《紅豆麵包》今田美櫻、《對岸的家事》多部未華子、《從奪走你的那天起》北川景子、《新聞主播》永野芽郁、《天久鷹央的推理病歷表》橋本環奈，《人事的人見》前田敦子、《IGNITE -法之無法者-》上白石萌歌、《再續倒數第二次的戀愛》小泉今日子、《魔物》麻生久美子等人。

其中25歲的永野芽郁在海內外擁有高人氣，以及目前演出《新聞主播》並非第一主演，被捲入日網揣測，登上日本X流行趨勢關鍵字。更有部分貼文指爆料內容是她與40歲已婚男星田中圭，全網持續議論紛紛。

▲永野芽郁正在演出新劇，被日網揣測文點名登熱搜關鍵字。（圖／翻攝自X）

▲部分網友揣測報導是指永野芽郁與田中圭。（圖／翻攝自X）