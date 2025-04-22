中山美穗告別式「半個演藝圈到場」　萬人獻花…女星淚喊：等等我

記者蔡宜芳／綜合報導

日本54歲知名女星中山美穗在去年12月猝逝，其告別式於22日在東京國際論壇舉行。除了親屬以外，她在演藝圈的好友、合作夥伴等，也都紛紛到場追思，共計約800人；獻花的民眾更是高達1萬人，可見中山美穗在演藝圈及大眾心目中的地位。

▲中山美穗在去年12月逝世。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

中山美穗的靈堂以繽紛鮮花妝點，遺像周圍特別擺放了55朵她最喜愛的大理花，象徵她原本即將迎來的55歲生日。現場共有600盆來自各界人士的獻花，粉絲也透過訊息表達思念。而與她交好的資深女星小泉今日子，則哽咽朗讀悼詞說道：「美穗，再見了。美穗，你真的很努力了。美穗，謝謝你。可愛的妹妹，美穗，要保重喔。美穗，我也會過去找你，請等等我。」充滿對好友的不捨。

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▲小泉今日子和中山美穗感情要好。（圖／翻攝自X／zokuzokukoi2025）

前往參加告別式的藝人還包括了石田百合子、石田純一、井上由美子、柏原崇、香取慎吾、豐川悅司、永瀨正敏、西島秀俊、藤原紀香等，電影《情書》導演岩井俊二也同樣到場送老友最後一程，幾乎半個日本演藝圈都聚集在中山美穗的告別式上。

此外，中山美穗的告別式在下午3點（台灣時間2點）開放民眾獻花，截至5點30分（台灣時間4點30分），共有1萬人前往悼念。由人潮遠超預期，中山美穗的官方X帳號也特別發出提醒，呼籲民眾保持秩序，以避免現場混亂。

▲中山美穗的告別式引來上萬民眾獻花追思。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）