樂天正妹認「膝蓋鈣化恐動刀」　崔荷潾體況亮燈嘆：笑不出來

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」崔荷潾（舊名：梔梔）平時會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（22）日她在Threads發文透露健康亮紅燈，原本只是想就診檢查膝蓋不適情形，結果竟遭醫生診斷為膝蓋鈣化。面臨未來可能開刀，讓她直言：「當場笑不出來。」

▲崔荷潾（梔梔）是樂天女孩成員。（圖／翻攝自Instagram／chihchih67.__）

崔荷潾坦言，當她聽到鈣化這兩個字時，真的感到既傻眼且心情低落，因為這類情況復健可能難以改善，甚至有可能未來需動手術取出。活躍於啦啦隊應援舞台的她坦言，雖然身體狀況亮燈，但她的內心仍對這份工作相當熱愛，「就算膝蓋鈣化，我還是會努力站在場上，跳得穩、笑得燦爛。」

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▲梔梔日前宣布改名為「崔荷潾」。（圖／翻攝自Instagram／chihchih67.__）

面對突如其來的身體狀況，崔荷潾並未放棄，而是對自己的膝蓋喊話：「再陪我一下，拜託了。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言替她加油打氣，「加油」、「我心疼」、「祝康復」、「辛苦了」、「天啊，要保重啊」、「要好好養傷了」、「一切都會變好的。」

▲崔荷潾（梔梔）發文透露自己膝蓋鈣化。（圖／翻攝自Threads／chihchih67.__）

事實上，崔荷潾在今年2月發文宣布改名，並分享新名字背後的意義。她表示，荷花象徵覺悟與智慧，而水波則代表清明與自在。她希望透過新名字，展現出她淡然從容的氣質，並超越世俗的眼光，全心投入於自己所熱愛的事業與追求的夢想中。最後，她更開玩笑地說：「之後要是叫舊名字的話……可是不會回頭的喔！」