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汪東城五官全換新　網驚呆：「再度進化」的蛇精男

汪東城被形容「再度進化」。（圖／翻攝自臉書、小紅書）

▲汪東城被形容「再度進化」。（圖／翻攝自臉書、小紅書）

圖文／CTWANT

偶像男團「飛輪海」由吳尊、汪東城、炎亞綸、辰亦儒組成，12年前解散後，其中43歲的汪東城轉往中國發展，不過他日前現身北京國際電影節，被抓包疑似在臉部「動手腳」，不少網友根本認不出他是誰，引發熱議。汪東城疑似因妝容的關係，讓膚色看起來變得有些慘白。（圖／翻攝自小紅書）

▲汪東城疑似因妝容的關係，讓膚色看起來變得有些慘白。（圖／翻攝自小紅書）

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北京國際電影節19日盛大登場，汪東城也受邀出席，並於事後透過社群平台上傳多張與香港女藝人鍾欣潼的合照，畫面中他臉上妝容相當濃厚，五官比過往更加立體精緻，網友見到畫面後驚呼，「這變化也太大了吧，真的是汪東城嗎？」、「重新出道都可以了」、「完全沒有他原來的感覺」。

汪東城與鍾欣潼致敬美國電影《羅馬假日》。（圖／翻攝自小紅書）

▲汪東城與鍾欣潼致敬美國電影《羅馬假期》。（圖／翻攝自小紅書）

除此之外，還有粉絲遺憾表示，其實過去自然的模樣就很好看、很有特色，「除了上嘴唇，沒一處是他」、「怎麼會變成這樣」、「他還記得自己原來長什麼樣嗎？」不少人直呼「認不出來」，甚至被形容像「再度進化」的蛇精男。對此，汪東城在內文中解釋，兩人的裝扮在致敬美國電影《羅馬假期》。

汪東城25年前、18歲的時候上過節目。（圖／翻攝自台視官方YouTube）

▲汪東城25年前、18歲的時候上過節目。（圖／翻攝自台視官方YouTube）

汪東城以男團「飛輪海」出道，後續出演電視劇《終極系列》紅遍全亞洲。其實汪東城早在18歲那年上過節目，青澀模樣竟嚇得一票網友認不出「變化真大啊」！

原來，台視官方YouTube頻道上傳一部25年前的經典綜藝節目《龍兄虎弟》片段，當時是素人來賓竟然是年僅18歲的汪東城，大膽脫掉上衣，露出青春的肉體與冰塊肌，對著現場觀眾走秀擺動作，看那充滿自信心的眼神，卻略帶滿滿的青澀感，讓人有些尷尬。

影片曝光後，湧入大批網友表示，「誰能想到他現在成了吉他之神」、「18歲，他那時應該是史上最強的高中生吧」、「好久遠…好青澀的東」，但也有人發現，「洗白了！飛輪海車禍現場跟他無關，他是會唱歌的」、「不得不說！汪東城18歲時的唱功，比他在飛輪海出道之後時的唱功，明顯好很多欸」、「油膩感是一直都有的」、「很難相信他現在的臉是純天然」、「太誇張了啦！跟現在的臉差好多」。

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