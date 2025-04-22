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遭川普批假演員、鼠輩！　喬治克隆尼高EQ回應：我太了解他

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）再度開砲，向來以立場鮮明，對於看法直言不諱聞名的他，近日接受《CBS Mornings》節目訪問時，針對美國總統川普（Donald Trump）過往對他的批評作出回應，強調自己「不是為了取悅總統而工作」，再一次展現出他對政治與言論自由的堅定立場。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普曾批評喬治克隆尼是假演員。（圖／路透）

喬治克隆尼近期他將執導經典電影《晚安，祝你好運》（Good Night, and Good Luck.）改編成的百老匯舞台劇，該劇聚焦於1950年代「赤色恐怖」時期，一名新聞人對抗極權的故事，影射當代媒體與政治之間的角力。

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對於川普批評他是「假演員、從沒演過一部偉大的電影」，甚至嘲諷他要求拜登退選改由賀錦麗接棒是「像個鼠輩」，喬治克隆尼在訪問中淡定表示：「我對這些話不在乎，我對他（川普）太了解了。」

▲喬治克隆尼表示：「馬修認為只要完成夢想，就能成為世上最幸福的人」。（圖／路透）

▲喬治克隆尼回應遭川普批評。（圖／路透）

面對外界爭議，喬治克隆尼始終展現風度，他表示：「我的工作不是取悅美國總統，我只是想盡可能說真話。」他也提到，包括馬斯克（Elon Musk）在內，許多人對他公開發表意見，「這是他們的權利，但我也有權表達我的觀點。」他不諱言自己與民主黨政治人物交情深厚，包括歐巴馬、拜登及賀錦麗皆是友人。

對於遭到川普支持者多年來的攻擊，喬治克隆尼始終保持一貫立場，「我可以接受對我立場的批評，也會捍衛他們批評我的權利，就像我捍衛自己發聲的權利一樣。」

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