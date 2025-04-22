一粒26歲生日掰了空氣劉海　「旁分露額頭」新髮型曝光

記者王靖淳／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）擁有甜美外型，因長相神似黑嘉嘉以及大跳葉保弟應援舞而爆紅，今（22）日迎來26歲生日的她，透過社群曬出一系列新髮型近照，開心表示：「今年要展現更多不一樣的粒給大家看。」

▲▼一粒公開生日新髮型。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

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一粒自去年起幾乎都以空氣瀏海造型亮相，但最近她不再修剪瀏海，似乎決定任其留長，別有一番小女人氣質。透過她在IG分享的最新照片中，只見她將長髮自然披肩，旁分長瀏海相當修飾臉型，並身穿一件裸粉色的一字領上衣，袖口以綁帶設計襯托柔美細節，整體造型仙氣爆棚，臉上粉嫩色調的妝容，搭配甜美笑容，格外增添少女感。

▲▼一粒過去多以空氣瀏海亮相。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）



迎來26歲生日的一粒，以簡單一句「HBD to me！」為題發文，開心地在文中向各界表達感謝，「謝謝大家的祝福，我收到了。」她也在生日這天為新的一年立下新目標，希望展現出更多不一樣的面貌給大家，「今年要展現更多不一樣的粒給大家看。」貼文及新髮型近照曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「生日快樂」、「最萌女神」、「這髮型太美了。」