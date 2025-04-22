奧斯卡推新規「入圍片要全看完」避跟風投票！　首增AI製片規定

記者黃皓瑋／綜合報導

第97屆奧斯卡金像獎於上月落幕，主辦單位美國影藝學院（AMPAS）於當地時間昨（21日），公開下屆奧斯卡獎的新規定，要求會員必須「看完所有入圍電影」後，才能參與獎項的投票，此舉被認為將有助於減少跟風投票的發生。另一方面，美國影藝學院也首度將「運用AI製片」的相關問題納入規定當中，引發關注。

▲奧斯卡獎推出新規定，圖為以《粗獷派建築師》2次獲影帝的安德林布洛迪（Adrien Brody）。（圖／路透）



奧斯卡獎的投票團是由美國影藝學院會員所組成，據外媒《好萊塢報導》報導，在過去的規定中，雖然也不允許會員在未看完所有入圍片的情況下投票，但並未以強制手段禁止，而是基於對會員的信任來執行。然而新規定則要求必須使用學院的串流app來觀看入圍片，以確認會員有將所有作品看完。如果會員在如電影院、影展等其他地方觀看，則須填寫表單詳細說明。

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另一方面，在今年奧斯卡有多項入圍的《璀璨女人夢》、《粗獷派建築師》，因在製作過程中運用了AI技術，掀起不小的討論，對此美國影藝學院也在新規定中作出解釋：「使用這些工具（AI）對獲得入圍機會沒有幫助，也沒有損害」，說明使用AI技術並不影響入圍資格。

▲《璀璨女人夢》（上）與《粗獷派建築師》都因運用AI技術引發討論。（圖／CATCHPLAY提供）