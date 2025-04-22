李多慧開箱新家「內裝難得曝光」　大讚台租屋1點超方便：好心動

記者王靖淳／綜合報導

韓職啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型，平時除了會在社群記錄應援日常外，同時也經營個人YouTube頻道分享生活，來台發展2年的她，近期簽下租屋長約，並將正式公開搬家過程，今（22）日更開心發文寫下看完新家的感想，同時也附上一段短片公開新家內裝，「真的好讓人心動！」

▲李多慧日前宣布長居台灣。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

即將搬家的李多慧對於新家格局非常滿意，她透過Threads發文，興奮表示未來一定要親手將新家「佈置得漂漂亮亮」，目前她也正積極進行入住前的大掃除，準備迎接新生活，「我快要搬家了…剛去看了新家，真的好讓人心動……我一定要把它佈置得漂漂亮亮的！！現在正在準備入住前的大掃除～。」

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▲李多慧會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

除了分享搬家進度，李多慧也特別提到一件令她感到好奇的文化差異。她透露在韓國租房，「幾乎所有出租房都是空屋狀態交屋」，也就是屋內不會附帶任何家具或電器，租客需要自行購買來佈置。然而，她發現在台灣，多數出租房都會附上基本家具與家電，讓她覺得很新鮮。

▲李多慧看完新家很心動。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

面對台灣租屋多數都會附家具或家電，李多慧坦言對於這樣的安排確實感到「什麼都有很方便」，不過她也笑說，有時候「又覺得好像沒辦法依照自己的風格來佈置」，因此感受到一種「小小的不方便。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「恭喜」、「搬新家，讚讚」、「又大又漂亮，超讚」、「期待多慧的新家開箱。」

▲李多慧開箱新家。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）