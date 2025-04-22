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鍾瑶回母校當評審！18年前「奪冠作品照」出土　公開喊話學弟妹

記者黃庠棻／台北報導

女星鍾瑶上週第4度受邀回到母校台北實踐大學，擔任服裝設計學系「2025在校生動態展演初賽」評審，與《BAZAAR》總編輯謝可珍、藝術家范承宗、INF創辦人郭瑋、甫月fuyue設計總監王舜民一同坐鎮，見證設計新秀們的創意爆發，也勾起了她不少求學時期的回憶，同時還公開了一張自己18年前曾奪下第1名的作品。

▲鍾瑶回母校當評審。（圖／星星相藝提供 ）

▲鍾瑶回母校當評審。（圖／星星相藝提供 ）

上週是鍾瑶首次參與實驗組評分，她笑說「大二實驗組比賽也是我學生時期唯一1次拿到第1名！」2007年鍾瑶參與實驗組競賽，以「蠱生紀」作為主題，她回憶「這個作品是想創造一個侏羅紀以前不知何時的紀元，用了很多的草蓆、百葉窗、吸音棉雕塑，以及銅片等材料製作。」當年的作品甚至還被認識的化妝師與攝影師拍攝留念，成為珍貴的青春記錄，她也特別翻出這張2007年在校園所拍下的照片分享。

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▲鍾瑶回母校當評審。（圖／星星相藝提供 ）

▲鍾瑶分享自己18年前奪冠的作品。（圖／星星相藝提供 ）

本次初賽共有80多組作品參與，每組僅有90秒的呈現時間，最終入選的30件作品，將於5月4日在松山文創園區1號倉庫進行決賽。鍾瑶表示「時裝組會注重概念、技法及市場接受度，實驗組則幾乎沒有標準，更希望看到學生發揮天馬行空的想像，透過服裝設計呈現自己的主題。」

▲鍾瑶回母校當評審。（圖／星星相藝提供 ）

▲鍾瑶回母校當評審。（圖／星星相藝提供 ）

儘管評分時間緊湊，鍾瑶仍用心為參賽學生寫下評語，鼓勵學弟妹們「每一次呈現，都是一次機會，希望學弟妹們從中找到成長的收穫。」再次回到校園的鍾瑶，也觀察到現在的學生資源更加豐富，校內設備齊全，在和系主任董雅卉交流後也發現「現在的年輕人較習慣用手機傳訊與圖片討論。」她鼓勵學生多去接觸更多不同的材質、更多不同的布料，親手感受創作的溫度，才更能讓作品貼近真實與人心。

▲鍾瑶回母校當評審。（圖／星星相藝提供 ）

▲鍾瑶回母校當評審。（圖／星星相藝提供 ）

鍾瑶在大學時期即以模特兒身份出道，早早接觸時尚與精品領域，隨後轉戰影視圈，近年來更深受品牌青睞。她也特別鼓勵年輕人勇於嘗試多元領域「我覺得大部分的人不可能在30歲前就定型自己的所有興趣和職業，盡量去試、去碰撞，只要是你喜歡的，哪怕繞路也會在最後覺得值得。」

▲鍾瑶回母校當評審。（圖／星星相藝提供 ）

▲鍾瑶回母校當評審。（圖／星星相藝提供 ）

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