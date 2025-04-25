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小孟老師／4月25日星座運勢　天蠍座財運大爆發要低調

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：受到上司督促

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感情：錯過良好感情

財運：不要太過衝動

幸運色：蜂蜜色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

雙子座

工作：重視市調趨勢

感情：細心照顧對方

財運：投資順利獲利

幸運色：香檳色

貴人：天蠍

小人：牡羊

天秤座

工作：老闆意願為重

感情：更加信任彼此

財運：聆聽新的建議

幸運色：金黃色

貴人：牡羊

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：合作交流順利

感情：避免手機吵架

財運：留意市場走向

幸運色：冷紫色

貴人：雙魚

小人：水瓶

金牛座

工作：化解夥伴摩擦

感情：增加互動機會

財運：大局趨勢為主

幸運色：亮橘色

貴人：雙子

小人：雙魚

處女座

工作：進度大有斬獲

感情：說話進亮委婉

財運：單獨進行投資

幸運色：可可色

貴人：金牛

小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：留意客戶情緒

感情：得到家人祝福

財運：機會來自朋友

幸運色：橡木色

貴人：魔羯

小人：獅子

天蠍座

工作：成就更要低調

感情：勇於坦承想法

財運：獲利再接再勵

幸運色：抹茶色

貴人：處女

小人：金牛

雙魚座

工作：避免自我設限

感情：冷漠消磨感情

財運：想法需要行動

幸運色：粉膚色

貴人：水瓶

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：不宜過度手舊

感情：建立好的交流

財運：獲得理財資訊

幸運色：粉紅色

貴人：天秤

小人：巨蟹

獅子座

工作：更加勞役結合

感情：用智慧去聊天

財運：調整理財策略

幸運色：暗紅色

貴人：獅子

小人：射手

射手座

工作：調整工作狀態

感情：感情你儂我儂

財運：達成階段預期

幸運色：楓糖色

貴人：射手

小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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