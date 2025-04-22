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王品澔暖陪女伴看中醫！　眼神默契拉距離「並肩現最萌身高差」

暖男司機1／王品澔幫開車　親接「神秘女」陪他看中醫

▲王品澔出席活動，帥氣模樣吸引大批粉絲追隨。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

藝人王品澔近年積極投入戲劇與綜藝領域，模特兒出身的他，日前回歸本業，受邀出席日本知名鞋履品牌的記者會。當天時報周刊CTWANT目擊他在活動結束後，並未馬上返家休息，反而悄悄上演了一段「暖男司機」的戲碼，親自接送經紀人同行，展現了私下體貼的一面。

暖男司機1／王品澔幫開車　親接「神秘女」陪他看中醫

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▲剛下工的王品澔，在粉絲包圍下跟著工作人員準備一起搭車回伊林娛樂。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

暖男司機1／王品澔幫開車　親接「神秘女」陪他看中醫

▲從公司離開的王品澔，兩手上多了許多袋子。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

3月26日下午5點多，王品澔結束記者會行程後，與工作人員一同返回到公司。約莫半小時後，他獨自肩背、手提滿滿物品前往停車場取車，讓人以為他這天的工作已告一段落。未料晚間6點出頭，王品澔把車駛出停車場，熟練地穿梭在新北市的狹窄巷弄之間。幾個轉彎後，他在路邊接上一位包得密不透風的女子上車，對方戴著帽子與口罩，模樣低調、幾乎認不出是誰。

暖男司機1／王品澔幫開車　親接「神秘女」陪他看中醫

▲王品澔熟門熟路從台北市驅車抵達新北市，接了一名女子上車坐進副駕駛座。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

暖男司機1／王品澔幫開車　親接「神秘女」陪他看中醫

▲將車停妥後，王品澔走到後座取東西，女子則環顧四周到處查看。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

約6點16分，車子停進路邊的停車位。女子一下車便顯得略為緊張，在等待王品澔從後座取物的空檔，她疑似察覺遭到跟拍，回頭與王品澔對了眼後便先行離開。王品澔則不疾不徐地跟在後頭，兩人前後行走一段距離，看似互不相識，直到接近一間中醫診所時，才自然地並肩走入。

暖男司機1／王品澔幫開車　親接「神秘女」陪他看中醫

▲該女子似乎發現被拍便先行離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

暖男司機1／王品澔幫開車　親接「神秘女」陪他看中醫

▲跟上腳步的王品澔和女子一同進入診所，看完醫生，兩人邊聊邊去取車。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

到了6點53分，王品澔拿著藥袋走出診所，女子依舊跟在身邊，2人邊走邊聊地返回停車處，接著一同上車。開了一段路後，王品澔將車輛暫停路邊，讓女子先下車。她取了包包後獨自走回附近公寓，而王品澔則駕車離開。

暖男司機1／王品澔幫開車　親接「神秘女」陪他看中醫

▲兩人上車離開，行駛沒多久，王品澔便女子放到路邊獨自離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

暖男司機1／王品澔幫開車　親接「神秘女」陪他看中醫

▲王品澔從伊林璀璨之星選秀比賽中脫穎而出，曾在《全明星運動會》中有亮眼的表現。（圖／翻攝自王品澔IG／CTWANT）

2人小心翼翼神秘兮兮的互動，不禁讓人對他們的關係產生好奇，但經過調查，這位包得緊緊、行事低調的女子，其實是王品澔的經紀人。當天是王品澔本人前往中醫診所就診，找經紀人陪同，貼心地他主動開車接送，可見2人交情不只是單純的工作夥伴，彼此之間也有深厚的默契與信任。只是妙的是高人一等的王品澔毫無遮掩，但經紀人卻遮得十分密實，反而才更引人關注。

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