82歲嬤、外國粉絲影廳追星！曹佑寧3天後過30歲「生日願望」曝光

記者黃庠棻／台北報導

電影《刺心切骨》上映後連續三天在影城與粉絲近距離見面，新加坡籍編導劉慧伶跟著劉修甫、曹佑寧、丁寧及牧森跑遍台北、新北、桃園、中壢、新竹、台中等地，對於觀眾的提問全程來者不拒、有問必答。

▲劉修甫、曹佑寧、丁寧及牧森為電影《刺心切骨》勤跑宣傳。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

觀眾年齡層從14歲學生橫跨到82歲阿嬤，有香港及韓國的影迷特別來台支持，也有不少情侶、夫妻檔觀眾，還有練習擊劍的學生與媽媽一起來看電影。劇組宣傳團隊也精心準備慶生環節，在滿滿行程的空檔為即將生日的曹佑寧及牧森慶祝，兩人更將其中一個生日願望留給電影，許願票房口碑長紅，《刺心切骨》全台熱映中。

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▲劉修甫、曹佑寧、丁寧及牧森為電影《刺心切骨》勤跑宣傳。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）



《刺心切骨》深刻的劇情以及「意想不到」的結局，引發觀眾在映後熱烈討論，就有高齡82歲的阿嬤觀眾在映後提出「覺得兄弟倆會變成這樣媽媽很有責任」，飾演媽媽的丁寧秒認同「沒錯！在演的當下我並沒有覺得媽媽有問題，回到觀眾角度看完電影之後，我時刻警惕自己，不要成為這樣的媽媽，也不要輕易地為孩子貼標籤。」





▲劉修甫、曹佑寧、丁寧及牧森為電影《刺心切骨》勤跑宣傳。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

劉修甫則說「這部電影用不同的視角去看，會有不同感受。歡迎大家第一刷可以先跟著弟弟的視角看，第二刷以哥哥的視角看，第三刷再用媽媽的視角去看。」真摯的催票口吻讓現場粉絲直呼太可愛了。

▲劉修甫、曹佑寧、丁寧及牧森為電影《刺心切骨》勤跑宣傳。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）



上週日（4/20）在雙北地區跑廳時遇到滂沱大雨，讓《刺心切骨》編導劉慧伶回想起拍攝期也是經常下雨。電影中兄弟童年的溺水回憶戲，事實真相究竟為何，也成為觀眾的熱議話題，劉慧伶透露「水」是本片很重要的元素，角色名字中「溫」子「滐」、子「涵」以及弟弟所讀的「溪」明高中，都是水字旁。

▲劉修甫、曹佑寧、丁寧及牧森為電影《刺心切骨》勤跑宣傳。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

丁寧印象深刻表示「溺水戲是在陽明山小油坑拍攝，事前導演已場勘數次，確定霧氣會到來的時間，沒想到拍攝當天，卻出了大太陽。」曹佑寧分享，有一場哥哥和弟弟一起撐著破損的雨傘、淋雨跑回家的戲是他最喜歡的，因為那是「哥哥和弟弟彼此心最靠近的時刻」。

▲劉修甫、曹佑寧、丁寧及牧森為電影《刺心切骨》勤跑宣傳。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）



劉修甫、曹佑寧、丁寧及牧森在西門町途經電影聯名的拍貼機門市，四人進到店內玩心大起，戴上裝飾物一起拍貼留念。劇組宣傳團隊在行程滿檔的尾聲，精心準備驚喜慶生環節，為即將生日的曹佑寧（4/24生日）及牧森（5/1生日）送上生日蛋糕慶祝，兩人不約而同將其中一個生日願望留給電影，曹佑寧許願「希望《刺心切骨》步步高升，在接下來的日子可以有越來越多人進戲院看我們用心做出來的電影。」牧森則許願「希望電影票房一飛沖天，可以有更多人看到這樣很有意義的故事。」

▲劉修甫、曹佑寧、丁寧及牧森為電影《刺心切骨》勤跑宣傳。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）



《刺心切骨》由新加坡Pōtocol、ELYSIÜM CINÉ公司、台灣前景娛樂有限公司、波蘭Harine Films、FIXAFILM出品製作，文化內容策進院、元桌影藝、台北市電影委員會及阿榮影業聯合出品，劇匯文創發行，新加坡新銳導演劉慧伶自編自導，卡司集結劉修甫、曹佑寧、丁寧、牧森、林子恆、曾向鎮等人。

▲《刺心切骨》團隊替曹佑寧、牧森慶生。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

劇情講述曾為擊劍好手的哥哥溫子涵（曹佑寧飾）某次比賽因失控行為入獄，同樣學習擊劍的弟弟溫子滐（劉修甫飾）因此受到隊友排擠，在母親（丁寧飾）的刻意阻撓下，哥哥與原生家庭幾乎斷絕聯繫，直到出獄後，兄弟瞞著母親私下見面相處，隨著子滐與哥哥的關係越來越親密，他卻逐漸意識到過去的真相錯綜複雜，讓人捉摸不透的哥哥也許並非如自己所想像，正醞釀著更黑暗的災難即將發生。電影《刺心切骨》全台現正熱映中！