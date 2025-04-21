威廉結婚3周年與老婆「躲廁所吃大餐」！　暖心告白：我最大的成就

記者顧齊祐／綜合報導

威廉（廖亦崟）從《模范棒棒堂》出道，2022年與前體育主播卓君澤結婚，育有一個寶貝兒子「百香果」，並在3月宣布即將再迎來一個女兒，一家人相當幸福。近日，夫妻倆迎來結婚周年，威廉也在社群平台發文感謝老婆，並分享他們在廁所享用周年大餐的趣事。

▲威廉一家人相當幸福。（圖／翻攝自Facebook／廖威廉）



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結婚周年當天，威廉恰好在進行Lollipop棒棒堂的回歸表演。他先是幽默表示「今天其實……是我跟海豬的結婚三週年的日子，我的團員不重要，他們的版面……明天再說」。

▲威廉與卓君澤近日迎來結婚3周年。（圖／翻攝自Facebook／廖威廉）



接著，威廉感謝老婆帶著兒子來看他的表演，並深情告白老婆「我的辛苦不及妳懷孕還要照顧百香果的辛勞，我最大的成就，就是擁有妳和百香果跟檸檬」，一番話讓人感受到夫妻倆的深厚感情。

▲威廉深情告白老婆。（圖／翻攝自Facebook／廖威廉）



威廉還透露，由於兒子在飯店房間已經睡著，他們只好躲在廁所裡享用三周年大餐。他笑說「這是我們的小確幸，哈哈哈哈希望今天我的家庭地位有提升一些」。並且曬出夫妻倆在廁所吃泡麵的照片，讓人感受到他們的幸福與甜蜜。

▲威廉與卓君澤躲在廁所，享用周年大餐。（圖／翻攝自Facebook／廖威廉）