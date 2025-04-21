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周湯豪合體村上隆「看NewJeans演出」！網暴動：我的偶像看我的偶像

▲▼周湯豪赴成都音樂節演出。（圖／IMC Live Global提供）

▲周湯豪赴成都音樂節演出。（圖／IMC Live Global提供）

記者翁子涵／台北報導

周湯豪日前受邀擔任在香港舉辦的盛事ComplexCon座談嘉賓，也是第一次把自己主理的「Wish You A Good Life 祝您好命」創意商品帶到海外，讓他非常興奮，還跟「國際當代藝術大師」村上隆還有VanNess吳建豪等好友們，一起看韓國話題女團NewJeans以新團名NJZ重新出發後首度亮相的演出，網友們驚呼熱議：「我的偶像跟我的偶像們在一起看我的偶像！」周湯豪開心表示：「遇到好多老朋友，直接用光我這I人的所有社交能量，但好開心、能量很滿，I人直接變E人！」

▲▼周湯豪和吳建豪、村上隆等人欣賞NewJeans演出。（圖／IMC Live Global提供）

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▲周湯豪和吳建豪、村上隆等人欣賞NewJeans演出。（圖／翻攝自周湯豪IG）

 「潮流ICON」回來後立馬切換歌手身分，周湯豪馬不停蹄投入「One Love Festival」音樂節彩排，於上週末赴成都演出；而他一直以來有個願望，希望能在戶外從夕陽唱到晚上，這次在「One Love Festival」終於實現，與台下萬人一起用他的精采演出炸出觀眾們的新視界，但這趟行程對他來說最困難的，是要克制不吃辣，嗜辣如命的周湯豪笑著說：「我盡量在演出前不吃成都的麻辣，雖然我很愛，但成都的辣火鍋真的不是開玩笑的，最後還是有忍不住偷吃了一點。」
 
他很珍惜每次跟大家分享音樂的機會，十足「I人」的他形容自己每次上台就像被上身一樣，變了一個人，不善表達自己的他，很開心找到了一個媒介可以展現自己，常常前一秒還緊張到快吐了，但下一秒上台之後就變成另外一個人，從低調內斂的他，立馬轉換成讓全場觀眾high爆的周湯豪！他也透露自己最近正在做新的歌曲，希望能夠很快回到錄音室，繼續把音樂分享給大家。

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