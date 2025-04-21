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iPad竟然沒藏好！朴寶劍幫《苦盡》美術組掩蓋失誤　演完急喊卡：別擔心

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「美談製造機」朴寶劍人品優良、為人親切，在圈內受到很多人喜愛。他主演的戲劇《苦盡柑來遇見你》日前播出大結局，戲劇幕後花絮也在近期隨之曝光，一名美術組工作人員在YouYube分享他的善行，朴寶劍發現她的失誤，卻假裝是自己演得不好，向導演要求「我可以看一下畫面嗎？」幫辛苦的工作人員掩蓋失誤，令她感激在心。

▲▼iPad竟沒藏好！朴寶劍拍《苦盡》幫美術組掩蓋失誤　演完急喊卡：別擔心。（圖／翻攝自Netflix）

▲《苦盡》美術組出現失誤，有一幕戲沒把iPad藏好，被朴寶劍發現後，他還幫工作人員掩蓋失誤。（圖／翻攝自Netflix）

該名工作人員19日在YouTube上透露，有一幕朴寶劍在拍攝組裝模型的場景時，身為美術組一員的她，沒收到iPad，由於該劇是復古劇，以年代來說若出現iPad是極大的失誤，她表示「那時候拍攝真的太慌亂，隨手把iPad放在寬植旁邊的甕上了」，就連導演也沒看到，朴寶劍卻率先發現iPad出鏡了。

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當時導演喊「OK」，朴寶劍卻走到導演旁邊，假裝是自己演得不好，向導演提議：「我覺得我演得有點生硬，我可以看一次畫面嗎？」就是為了幫美術組確認iPad是否入鏡了，但他講得彷彿是自己出現失誤。

▲▼iPad竟沒藏好！朴寶劍拍《苦盡》幫美術組掩蓋失誤　演完急喊卡：別擔心。（圖／翻攝自Netflix）

▲朴寶劍告訴導演「我覺得我演得有點生硬，想確認畫面」，其實是要幫美術組確認有沒有出鏡。（圖／翻攝自Netflix）

直到確認沒問題，朴寶劍才拿起iPad去給該名工作人員，並安慰對方：「沒事，沒被發現，別擔心。」還俏皮地眨著眼，再說出「妳要負責喔」，讓另外兩位同組工作人員無法搶先一步指責她的失誤。朴寶劍既細心又完善地處理完工作人員的失誤，令對方謹記在心裡，這段幕後美談曝光後，讓劇迷再次感受到「零缺點朴寶劍」的完美之處。

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