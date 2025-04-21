ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

毒癮戲太慘！李運慶自虐「鐵鏈鎖工廠」　70年資深演員心疼痛哭！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《九如一家人》收視開紅盤，本週劇中又有兩個毒癮犯的角色登場，一個是李運慶，另一個是高山峰，戲外兩人跟范瑞君一起到《全民星攻略》節目中宣傳新戲。

▲《九如一家人》范瑞君、李運慶、高山峰上《全民星攻略》宣傳。（圖／大愛電視提供）

▲《九如一家人》范瑞君、李運慶、高山峰上《全民星攻略》宣傳。（圖／大愛電視提供）

范瑞君在搶答時奪得先機，一路過關斬將，而且每次知道自己搶到按鈴後，都會發出「奇特的笑聲」結果在自己喜歡吃的一道麵食題目上竟然搶答失敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《九如一家人》范瑞君、李運慶、高山峰上《全民星攻略》宣傳。（圖／大愛電視提供）

▲《九如一家人》范瑞君、李運慶、高山峰上《全民星攻略》宣傳。（圖／大愛電視提供）

而高山峰快手按鈴幾次都搶先，每次答題都能講得頭頭是道，還反問蔡尚樺「妳是不是覺得我是對的」，逼得她不得不回「我覺得你講的都滿有道理的」，還自我解嘲「我按鈴都晚個一秒鐘，給大家一個機會」，結果真的一直到第二輪的最後幾題才又搶到按鈴，得到的要挑選「靈魂伴侶」的選項才能知道獲得的金額；李運慶是則是屬於開高走低型答題者。

▲《九如一家人》范瑞君、李運慶、高山峰上《全民星攻略》宣傳。（圖／大愛電視提供）

▲《九如一家人》范瑞君、李運慶、高山峰上《全民星攻略》宣傳。（圖／大愛電視提供）

▲《九如一家人》范瑞君、李運慶、高山峰上《全民星攻略》宣傳。（圖／大愛電視提供）

李運慶在《九如一家人》飾演吸毒的更生人「張維仁」，資深演員陳季霞飾演母親，兩人有許多母子對手戲，其中一場是他為了要戒毒，把自己用鐵鏈鎖在工廠裡面，雖然只是演戲，但看到劇中的李運慶躺在地上忍受身體和心靈煎熬的時候，陳季霞說「我沒有演戲！我真是忍不住地痛苦起來！」，就連下戲時燈光師在調燈都無法出戲的控制不住情緒。

▲李運慶在《九如一家人》為了戒毒，用鐵鍊綑綁自己。（圖／大愛電視提供）

▲李運慶在《九如一家人》為了戒毒，用鐵鍊綑綁自己。（圖／大愛電視提供）

陳季霞坦言這是她在戲劇生涯裡面很少碰到過的，因為歷經了六、七十年的歲月造就在情感上堅忍的性格，但碰到親生骨肉的痛苦場面，她直呼「我真的也潰堤了，這是一次很特別很揪心的演出！」

▲李運慶在《九如一家人》為了戒毒，用鐵鍊綑綁自己。（圖／大愛電視提供）

▲李運慶在《九如一家人》為了戒毒，用鐵鍊綑綁自己。（圖／大愛電視提供）

高山峰飾演「鐘烱元」，是一個曾經為了買毒不惜傷害家人信任、不斷進出監獄的更生人，個性懦弱且剛愎，沒有獨當一面的責任與勇氣。他表示角色跟他本人的個性完全不同，不過他也坦言扮演不同角色，也讓他可以有機會體會一下不同的人生，只不過忍不住直呼「烱元的內心世界，連我都覺得受不了！」

▲《九如一家人》高山峰飾演吸毒更生人。（圖／大愛電視提供）

▲《九如一家人》高山峰飾演吸毒更生人。（圖／大愛電視提供）

不僅如此，高山峰與黃鐙輝在劇中有一場在海邊釣魚的戲，正式拍攝時高山峰不小心被椅子絆倒，這意外的跌倒在拍攝中造成超出預期的效果，也讓導演郭春暉給出滿意的評價。

▲《九如一家人》高山峰飾演吸毒更生人。（圖／大愛電視提供）

▲《九如一家人》高山峰飾演吸毒更生人。（圖／大愛電視提供）

大愛劇《九如一家人》週一至週五每晚八點，於大愛頻道及大愛劇場YT頻道同步播出。而范瑞君、李運慶、高山峰參與的《全民星攻略》則將在21日週一晚間九點於東森電視首播。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

推薦閱讀

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

唐綺陽運勢／巨蟹注意前任問題！射手「忌當濫好人」獅子人見人愛

唐綺陽運勢／巨蟹注意前任問題！射手「忌當濫好人」獅子人見人愛

《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！媽悲痛證實噩耗：令人難以置信

《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！媽悲痛證實噩耗：令人難以置信

田亞霍PO文悼黃正杰「才發現合照珍貴」　曝他真實為人：大家都愛你

田亞霍PO文悼黃正杰「才發現合照珍貴」　曝他真實為人：大家都愛你

快訊／《大學生》逸祥登記結婚「我擁有了兩個新身分」

快訊／《大學生》逸祥登記結婚「我擁有了兩個新身分」

白冰冰喝喜酒「提前離席」原因曝光！　連跑3攤：已經翻篇的事

白冰冰喝喜酒「提前離席」原因曝光！　連跑3攤：已經翻篇的事

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

唐綺陽運勢／巨蟹注意前任問題！射手「忌當濫好人」獅子人見人愛

《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！媽悲痛證實噩耗：令人難以置信

田亞霍PO文悼黃正杰「才發現合照珍貴」　曝他真實為人：大家都愛你

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

九如一家人, 范瑞君, 李運慶, 高山峰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 現代版甄嬛傳！孫儷新戲手撕出軌老公　「唸小三情書」當眾給難看
  2. 《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起
  3. 邊荷律哭了「來台是最正確選擇」！　淚謝粉絲：一輩子留在記憶裡
  4. 港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思
  5. miss A的她6月要結婚了！　「愛情長跑7年」絕美婚紗曝光：想跟他走每一天
  6. 白冰冰喝喜酒「提前離席」原因曝光！　連跑3攤：已經翻篇的事
  7. 快訊／《大學生》逸祥登記結婚「我擁有了兩個新身分」
  8. 高鐵站「捕獲野生《兩天一夜》羅PD」！　被粉絲認出親切打招呼
  9. 孫生上酒店「女友冷戰3天想分手」！半夜急送花認錯：我以前太bad
  10. 小孟老師／4月21日星座運勢　金牛恐遇第三者「天蠍小心破財」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366