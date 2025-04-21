毒癮戲太慘！李運慶自虐「鐵鏈鎖工廠」　70年資深演員心疼痛哭！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《九如一家人》收視開紅盤，本週劇中又有兩個毒癮犯的角色登場，一個是李運慶，另一個是高山峰，戲外兩人跟范瑞君一起到《全民星攻略》節目中宣傳新戲。

▲《九如一家人》范瑞君、李運慶、高山峰上《全民星攻略》宣傳。（圖／大愛電視提供）

范瑞君在搶答時奪得先機，一路過關斬將，而且每次知道自己搶到按鈴後，都會發出「奇特的笑聲」結果在自己喜歡吃的一道麵食題目上竟然搶答失敗。

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▲《九如一家人》范瑞君、李運慶、高山峰上《全民星攻略》宣傳。（圖／大愛電視提供）

而高山峰快手按鈴幾次都搶先，每次答題都能講得頭頭是道，還反問蔡尚樺「妳是不是覺得我是對的」，逼得她不得不回「我覺得你講的都滿有道理的」，還自我解嘲「我按鈴都晚個一秒鐘，給大家一個機會」，結果真的一直到第二輪的最後幾題才又搶到按鈴，得到的要挑選「靈魂伴侶」的選項才能知道獲得的金額；李運慶是則是屬於開高走低型答題者。

▲《九如一家人》范瑞君、李運慶、高山峰上《全民星攻略》宣傳。（圖／大愛電視提供）

李運慶在《九如一家人》飾演吸毒的更生人「張維仁」，資深演員陳季霞飾演母親，兩人有許多母子對手戲，其中一場是他為了要戒毒，把自己用鐵鏈鎖在工廠裡面，雖然只是演戲，但看到劇中的李運慶躺在地上忍受身體和心靈煎熬的時候，陳季霞說「我沒有演戲！我真是忍不住地痛苦起來！」，就連下戲時燈光師在調燈都無法出戲的控制不住情緒。

▲李運慶在《九如一家人》為了戒毒，用鐵鍊綑綁自己。（圖／大愛電視提供）

陳季霞坦言這是她在戲劇生涯裡面很少碰到過的，因為歷經了六、七十年的歲月造就在情感上堅忍的性格，但碰到親生骨肉的痛苦場面，她直呼「我真的也潰堤了，這是一次很特別很揪心的演出！」

▲李運慶在《九如一家人》為了戒毒，用鐵鍊綑綁自己。（圖／大愛電視提供）

高山峰飾演「鐘烱元」，是一個曾經為了買毒不惜傷害家人信任、不斷進出監獄的更生人，個性懦弱且剛愎，沒有獨當一面的責任與勇氣。他表示角色跟他本人的個性完全不同，不過他也坦言扮演不同角色，也讓他可以有機會體會一下不同的人生，只不過忍不住直呼「烱元的內心世界，連我都覺得受不了！」

▲《九如一家人》高山峰飾演吸毒更生人。（圖／大愛電視提供）

不僅如此，高山峰與黃鐙輝在劇中有一場在海邊釣魚的戲，正式拍攝時高山峰不小心被椅子絆倒，這意外的跌倒在拍攝中造成超出預期的效果，也讓導演郭春暉給出滿意的評價。

▲《九如一家人》高山峰飾演吸毒更生人。（圖／大愛電視提供）

大愛劇《九如一家人》週一至週五每晚八點，於大愛頻道及大愛劇場YT頻道同步播出。而范瑞君、李運慶、高山峰參與的《全民星攻略》則將在21日週一晚間九點於東森電視首播。

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