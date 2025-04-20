《惡作劇之吻》裕樹娶回超正女友！婚禮現場照曝 瞿友寧：見證幸福

記者潘慧中／綜合報導

章柏翰當年因在《惡作劇之吻》、《惡作劇2吻》飾演「裕樹」打開知名度，只不過，他後來選擇專注於學業，生活非常低調。繼日前被網友曝光婚紗照，導演瞿友寧19日上傳了他的婚禮現場照，也讓粉絲窺見久未在鏡頭前露面的他。

▲章柏翰婚禮現場照曝光。（圖／翻攝自Facebook／瞿友寧）



照片中，可以看到章柏翰穿著深色西裝，搭配白襯衫與黑色領帶。他手拿麥克風，似乎正在發表結婚誓詞，流露出真摯情感。新娘則是身穿一襲淺金色禮服，搭配簡約耳環，妝容淡雅自然，整體造型高貴又典雅。

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▲▼章柏翰與老婆勾手的一幕被瞿友寧拍了下來。（圖／翻攝自Facebook／瞿友寧）



章柏翰與老婆甜蜜勾手的一幕，全讓瞿友寧拍了下來，「我喜歡補捉那微小的瞬間，看看那緊緊握牢牢的手。」獲邀參加婚禮的他，誠摯地獻上祝福，「恭喜惡作劇之吻的可愛小裕樹在現實的平行時空中，也找到了他的好美，一輩子恩恩愛愛到永遠。今天見證幸福。」

▲章柏翰日前被曝光婚紗照。（圖／翻攝自小紅書）



事實上，章柏翰過去接受《ETtoday星光雲》專訪，被問起是否重返娛樂圈時，他曾堅決回答：「之後沒有想走這方面（演藝圈），拍戲時在片場等待時間太多，不太喜歡這種生活方式，現在有新的目標。」他當時坦言打算就讀美國飛行學校，未來想報考航空業當機師，但現況十分低調。