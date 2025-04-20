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權樂驟逝1月「他曝生前和解內幕」！同業上台都哭了：下輩子別再這樣

記者潘慧中／綜合報導

曾演出電影《周處除三害》的單口喜劇演員權樂（本名：李祖樂）3月被證實離世，享年32歲，同業好友無不錯愕。時隔1個月，黃豪平20日在社群網站發文坦言，「關於權樂我有一個故事沒說。」

▲▼黃豪平。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）

▲權樂驟逝1個月後，黃豪平有感而發地發文。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）

黃豪平表示，當年服役時曾帶一位男性友人觀看卡米地拼盤秀，結果在權樂上場段落時，「我朋友聽到無法忍受，憤而離席。」後來，看到權樂發文提到類似「有對情侶可能趕著去打炮」，他留言表示「就是後面有事不用這樣說」，還因為一些用字遣詞，雙方在留言串吵架，「後面他才敲我，說不好意思造成我的誤會，事情就這樣不了了之。」

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▲權樂3月17日被證實過世。（圖／翻攝自Facebook／權樂）

接著，黃豪平有次在open mic表演了一個魔術後，權樂特地當面誇獎了他一番。自此之後，他似乎就對權樂改觀了，「因為我一直覺得『會喜歡看魔術、被魔術驚艷的人一定是謙虛的好人』，就因為這麼愚蠢的原因，我們的關係有了一點奇妙的改變。」

未料權樂3月就此登出世界，同業好友將他未發表的段子整理為十三段，並在19日晚間分享出來。到了下半場，「大家又輪流上台發表一些死無對證（我覺得這個詞蠻貼切的，嗚嗚）的故事，現場又哭又笑，是難以想像的局面。」黃豪平描述道。

▲同業好友無不懷念權樂。（圖／翻攝自Instagram／jackydlee110022）

黃豪平感慨地說，好友們其實更希望這些故事能由權樂親自說出，但如今只能謝謝他對方曾帶來的諸多笑料，「那些你來不及改變、享受的美好，我們會接手散播，但下輩子別再這樣啦嗚嗚。」

黃豪平IG全文：

關於權樂我有一個故事沒說。

我曾經在服役的時候，帶著一個男性朋友去看卡米地拼盤秀，但到權樂那一趴的時候，我朋友聽到無法忍受，憤而離席——權樂後來發了篇文，提到類似「有對情侶可能趕著去打炮」，我回覆「就是後面有事不用這樣說」，然後不知道為什麼我們因為無聊的用字遣詞，在留言串裡吵了一陣，後面他才敲我，說不好意思造成我的誤會，事情就這樣不了了之。

結果有一次，我在open mic表演了一個魔術，結束之後他跑過來說「欸！剛才這個魔術超屌的欸！」我好像在那之後對他就改觀了，因為我一直覺得「會喜歡看魔術、被魔術驚艷的人一定是謙虛的好人」，就因為這麼愚蠢的原因，我們的關係有了一點奇妙的改變。

上過我的podcast、在同一場秀演出後，有一次，波蘭小丑來台灣，他看過之後跟我說：「波蘭小丑看完心情好複雜，他原本可以有機會改變享受美好的，根本不是喜劇的喜劇，好好笑」。

後來他走了，大家把他未發表的內容，打散成十三段，在昨夜分享出來；下半場，大家又輪流上台發表一些死無對證（我覺得這個詞蠻貼切的，嗚嗚）的故事，現場又哭又笑，是難以想像的局面。

其實我想大家更希望看到你自己發表這些內容的。

但很謝謝你曾經帶給大家這麼腦洞大開的笑料。

那些你來不及改變、享受的美好，我們會接手散播，但下輩子別再這樣啦嗚嗚。

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