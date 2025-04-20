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小許瑋甯懷女「被狂說是男寶」　只認同1句當誇獎：真的瘋掉！

記者王靖淳／綜合報導

台英混血女星韓笙笙有「小許瑋甯」的封號，她在2023年宣布結婚，今年情人節驚喜公開懷孕喜訊，日前更透露肚子裡的寶寶是女生。平時會在社群記錄孕期日常的她，最近發文透露被一個阿姨堅稱自己懷的男寶，讓她相當哭笑不得，「我真的瘋掉！！！！但她說我瘦瘦的只有大肚子，我就當做是誇獎了。」

▲▼韓笙笙。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

▲韓笙笙會在社群分享孕期生活。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

韓笙笙以「遇到一個猜我懷男生，還堅持自己是對的阿姨了」為題發文，並在文中附上自己與對方的對話。她透露，這位阿姨一見到她的孕肚就堅定表示：「你這個一看就是男生！」即使她當下已回應「已經很確定是小妹妹囉～」，對方仍堅持己見，甚至篤定地對她說：「之後出來會是男生！」這讓韓笙笙忍不住笑稱：「我真的瘋掉！！！！」

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此外，韓笙笙表示阿姨稱讚她懷孕還是很瘦，只有肚子變大而已，讓她決定當成是誇獎收下。貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「好可愛」、「阿姨彷彿都會透視」、「不管怎樣是健康寶寶就好」、「不管是男生、女生，都是笙笙的寶貝」、「那種都很堅持，至少有聽到稱讚的話。」

▲▼韓笙笙。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

▲韓笙笙透露被懷疑懷男寶寶。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

事實上，韓笙笙在今年的白色情人節，才在社群曬出一系列和老公手拿粉色氣球的照片，正式揭曉肚子裡的寶寶是女生。談到公開寶寶性別的方式，韓笙笙坦言原本有計劃要辦一場派對揭曉，甚至也想過直接在攝影棚刺氣球揭曉，但最後夫妻倆決定選擇最適合他們的方式。貼文及照片曝光後，立即喜獲一票網友祝福，同時也紛紛寫下恭喜留言，「耶」、「好棒」、「超期待」、「天啊太開心了」、「一定會超級漂亮」、「期待小寶貝的到來。」

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