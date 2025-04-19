SUPER JUNIOR東海許願「想完整體回歸」　被虧「灶咖男團」甜喊：想拿第一名

▲ 第25屆KKBOX 風雲榜-Super Junior L.S.S+D&E。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／高雄報導

第20屆KKBOX風雲榜演唱會，今晚（19日）於高雄巨蛋盛大登場，ETtoday同步於新聞雲APP、星光雲APP全程直播，韓國人氣天團SUPER JUNIOR兩大子團SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S.，也重磅擔任本屆壓軸嘉賓，各自演出經典曲後，2大子團更合體演唱《Miracle》，嗨翻萬人，他們開心表示：「今天不只是可以用小分隊表演，後來還可以一起演出非常開心，希望下次可以完整體跟大家見面。」

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▲▼ 第25屆KKBOX 風雲榜-Super Junior L.S.S+D&E。（圖／記者黃克翔攝）



而他們相當寵愛台灣粉絲，經常來台演出，也被笑稱是「灶咖男團」，對此，SUPER JUNIOR笑說：「有了這種名稱，也是非常開心，代表我們來的次數很多，希望個人和團體都可以拿到第一名。」也表示：「希望之後可以常常來到台灣，因為燥咖是廚房，我們也喜歡台灣的食物，也可以跟旅行、美食節目之類的，讓我們來到台灣。」

此次來到高雄，他們也表示必吃美食清單就是常去的鼎王麻辣鍋，這次也嘗試只有在高雄才吃得到的丹丹漢堡，利特開心說：「每次來粉絲都會在休息是和飯店準備食物應援，吃的很飽很撐，真的很謝謝大家。」也透露神童跟始源推薦他金門高粱，「所以我變成金門的家人了。」SUPER JUNIOR也特別感謝台灣粉絲替他們在休息室準備遊戲機，「每次來都很期待休息室有什麼遊戲可以玩。」

