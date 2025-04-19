▲ SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S合體。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／高雄報導

第20屆KKBOX風雲榜演唱會，今晚（19日）於高雄巨蛋盛大登場，ETtoday同步於新聞雲APP、星光雲APP全程直播，韓國人氣天團SUPER JUNIOR兩大子團SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S.，也重磅擔任本屆壓軸嘉賓，輪番上陣為演唱會引爆最高潮，其中由利特、始源、神童組成的SUPER JUNIOR-L.S.S.率先以〈Suit Up〉、〈JOKE〉炒熱現場氣氛，讓現場粉絲應援聲浪此起彼落。

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▲ 第25屆KKBOX 風雲榜-Super Junior L.S.S+D&E。（圖／記者黃克翔攝）



他們更熟練地以中文向全場打招呼，神童嗨喊：「真的好久不見，大家過得好嗎？非常榮幸與開心，我覺得我們真的是沒有辦法不愛台灣，我愛你們！」全場也掀起激動尖叫聲，始源則大喊：「台灣朋友們，我是你們的男神始源，好久沒來台灣？你們喜歡我們嗎？」台下萬人回應：「喜歡！」他則笑回：「多少？一點？很多嗎？真的嗎？」接著也嘴甜說：「大家我頭髮換了，因為你們！我們很想你們台灣！」

接著東海與銀赫所屬的SUPER JUNIOR-D&E，也一口氣演唱〈GO HIGH〉、〈GGB〉、〈Oppa, Oppa〉及〈Run Away〉四首膾炙人口夯歌，以十足誠意的演出，回饋滿場等候多時的粉絲，而最令人驚喜的莫過於原本分別表演的五人竟在最後一刻破天荒合體，演唱SUPER JUNIOR在20年前的出道神曲〈Miracle〉，驚喜彩蛋掀起全場粉絲的瘋狂歡呼尖叫，氣氛沸騰不已，叫聲快掀翻高雄巨蛋屋頂，也為第20屆KKBOX風雲榜畫下難忘的句點。

而為呼應KKBOX風雲榜20週，KKBOX也特別在演唱會尾聲噴出的紙花上「動手腳」設計小驚喜，更邀請壓軸合體演出、同樣出道20年的SUPER JUNIOR 五位成員一起響應這個浪漫巧思，每人親手寫下一句溫暖留言，有別於其他成員用韓文寫祝福，始源還特別大展中文能力，以工整字跡寫下：「一直感謝你，愛你們！」並附上中文簽名，讓現場粉絲們既驚訝又感動，成為充滿暖心巧思的壓軸大彩蛋。

