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《名偵探柯南：獨眼的殘像》首日票房飆10億！影院朝聖改用「1代稱」

記者陳芊秀／綜合報導

劇場版新作《名偵探柯南：獨眼的殘像》昨日（18）在日本正式上映，19日公開首日票房達到10.5億日幣（約台幣2.3億元），觀眾動員數突破69萬人，被看好超越去年（2024）創下史上最高票房158億的《100萬美元的五稜星》，票房走勢被形容「如火箭般狂衝」！

▲▼劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》首日票房飆10億日幣。（圖／翻攝自X）

▲劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》首日票房飆10億日幣。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，《名偵探柯南：獨眼的殘像》19日在東京的電影院舉行上映紀念會，「柯南」聲優高山南出席活動時說：「今天因為大家的熱情，外面有30度。我希望能這份熱情可以持續下去。」由於這次劇場版中，人氣角色「毛利小五郎」是睽違20年在片中有活躍表現，對此高山南特別形容「這是大叔效應啊」，對此毛利小五郎的聲優小山力也特別表示：「太好了（笑）！要是票房不好該怎麼辦呢。」

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柯南今年看劇場版有個特別口號，由於故事舞台設定在長野縣八岳，因此設定影迷看幾次用「◯岳登頂」來表達，看一次叫做「一岳登頂」，看兩次叫做「二岳登頂」。而現場已經有粉絲表示看了8次，令高山南關心地問：「有好好休息嗎？」並對已經完成八岳（看8次）的人表達感謝，同時提醒影迷「不要太勉強哦！在下山（從電影院回家的路上）時也要小心」。

▲▼劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》首日票房飆10億日幣。（圖／翻攝自X）

▲劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》聲優出席上映紀念會。（圖／翻攝自X）

劇場版《名偵探柯南》自1997年起，每年4月都會上映一部電影版動畫，每年幾乎都創下數十億票房，近年更爆衝破百億。而2025年《名偵探柯南：獨眼的殘像》是劇場版第28部，以毛利小五郎與長野縣警的獨眼男「大和敢助」的故事為主，演技派男星山田孝之客串「大友隆」一角，電影主題曲由當紅人氣樂團「King Gnu」演唱〈TWILIGHT!!!〉，首日在日本全國共522家影院上映，光是單日的票房就堪比一般日本電影的總票房數字，台灣預計6月25日上映，屆時票房也令人期待。

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