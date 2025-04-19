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艾薇大膽躺進魔術箱「做人體切割」！　崩潰「史上最累」：很不舒服

記者蔡琛儀／台北報導

艾薇將推出新專輯《當大人》，專輯延續自我成長主題，她連續4個月釋出單曲，包括甜美告白風〈計算浪漫〉、純粹情歌〈我是真的相信過愛情〉，以及首次參與作曲的〈不愛就不愛〉，展現她在詞曲創作上的蛻變。艾薇感性表示：「我雖然已是大人年紀，但有時還是無法成熟處事，也很想讓父母放心，讓自己更有擔當。」

▲▼艾薇〈馬馬虎虎〉。（圖／環球提供）

▲艾薇推出全新專輯《當大人》。（圖／環球提供）

專輯於18日正式上架，並同步公開主打〈馬馬虎虎〉MV，這首歌以唱跳風格呈現成長路上的迷茫與矛盾，MV由新銳導演彭道森操刀、編舞家Andy徐聖展設計舞步，還特別與「盛保羅魔幻劇團」合作加入「人體切割」魔術橋段，象徵蛻變過程的掙扎與分裂。

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MV中，第一套裝扮是本色演出、青春活潑的艾薇，在拍攝時配合劇情，需要好長一段時間躺在魔術箱裡；另一套則是長大版的艾薇，蛻變後的她率性熱舞；距離四年前的〈甘蔗掰掰〉，已經很久沒有拍唱跳MV的艾薇直呼還是會緊張！不只密集練舞數週，更每天不斷對著鏡子練習表情管理，能有機會回歸唱跳歌手，她感到非常開心。

▲▼艾薇〈馬馬虎虎〉。（圖／環球提供）

▲艾薇在〈馬馬虎虎〉MV體驗「人體切割」魔術。（圖／環球提供）

不過這也是她有史以來拍過最累的MV。雖說每次影像作品拍攝都要很早起、也都拍很久，但這支MV除了唱跳，裡面一段「人體切割」的魔術表演，她本人躺在魔術箱裡，雖然被切割的部分是魔術，但長時間不能起身仍感到很不舒服，所幸看到畫面大家都很滿意。

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