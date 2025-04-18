記者潘慧中／綜合報導

網路最近掀起由ChatGPT生成的「吉卜力風格圖片」熱潮，金鐘影后朱芷瑩不但跟風玩，還將一系列貼圖上架到平台，卻被外界質疑有侵權的可能。對此，她18日正式發文回應了，「在此致歉。」

▲朱芷瑩已申請下架貼圖。（圖／翻攝自Instagram／zhu723）



朱芷瑩近日因疑似販售「吉卜力風格」AI生成貼圖而引發爭議，得知事情嚴重性後，她已於第一時間刪除相關貼文，並向平台申請下架貼圖。她也強調該組貼圖「無盈利」，但針對「疑似侵權」的考慮不周，她誠摯地大眾道歉。

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▲朱芷瑩正式發聲明道歉。（圖／翻攝自Instagram／zhu723）



朱芷瑩進一步解釋，當時對於AI能完成的創作成果感到很驚喜，上架到平台單純是想分享，未料可能踩到侵權的紅線，「無藉口的一時興起貿然舉動，已申請下架。」

▲朱芷瑩澄清一開始單純想分享貼圖。（圖／翻攝自Instagram／zhu723）



面對網友的提醒和關心，朱芷瑩再三表達感謝，並表示這次事件將做為她未來的警惕，「莫再重演。」

朱芷瑩IG全文：

謝謝網友們的提醒，關於吉卜力風格貼圖事件，已刪除貼文及申請撤下販售。在這裡向大家公開說明，貼圖「無盈利」，疑似侵權的考慮不周也在此致歉，身為前ai世代的演員，對於ai所能完成的一切都感到驚奇與疑慮，喜憂參半，不想對ai一無所知的嘗試，並將貼圖上架與大家分享，單純是開心分享的意圖，疑似侵權的可能引起小小關注，謝謝大家的提醒，也謝謝你們的關心和支持，也以此次行為作為警惕，莫再重演。