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澎澎為廖峻集氣「無法同台」爆內幕！　指廖峻經紀人要求

記者陳芊秀／綜合報導

72歲資深藝人廖峻昨日（17）傳出第三次中風送醫治療，兒子廖錦德對父親病床照未經家屬同意而轉傳表示不滿，二度發文控訴並揚言報警。此外，廖峻老搭檔澎澎也回應雙方無法同台的原因。

▲▼澎澎「無法同台廖峻」爆內幕。（圖／翻攝自臉書）

▲澎澎發文為廖峻集氣。（圖／翻攝自臉書）

廖峻與澎澎過去是秀場黃金組合，擁有極高人氣，但現在雙方各自發展。據《自由時報》報導，有粉絲敲碗兩人再同台：「我還是希望廖哥跟澎姐可以同台，澎姐有情有義幫忙廖哥復健，這份友誼有目共睹，值得讚揚！」對此澎澎回應，表示感謝支持但透露背後的困難，並感嘆「真的很謝謝你，但很多事...唉！澎澎也很難過，當初廖峻澎澎粉噗團直播時，我們每星期都無條件上去幫忙直播，但我們現在也感到很難過，當初我們成立『廖峻澎澎粉噗團』的用意，其實也是我們想無條件的幫助中風的峻爸能外出走走，能多多陪伴他，別讓他失志！」

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接著澎澎提到「因為最近峻爸新簽的經紀人表示要帶他往更好的發展，所以峻爸決定離開粉噗團，我們祝福他！」她坦言「照片與影片肖像以及在粉專上發佈任何有關峻爸的任何消息，會影響到他們相關利益，並要求我們撤下照片與更改粉專名字，故此我們才更動改名並先暫停澎澎GO GO GO（原廖峻澎澎粉噗團）的直播，改由澎澎個人粉專這邊直播，還是很謝謝大家對澎澎的支持！」而該粉專於2月18日曾公告改名「澎澎GO GO GO」。她得知老搭檔三度中風，也在粉專曬照請大家為廖峻集氣，早日康復。

▲▼澎澎「無法同台廖峻」爆內幕。（圖／翻攝自臉書）

▲澎澎與廖峻粉專於2月改名。（圖／翻攝自臉書）

有關廖峻病床照曝光，經紀人回覆《ETtoday星光雲》，對方表示廖峻的全經紀約在自己身上，強調「有問過峻爸同意，才去做這事（指曝光病床照）」。廖峻兒子則是於17日兩度透過社群公開發文，提及「家父就醫後，自稱廖峻經紀人趁我還沒到醫院，就把我爸手機拿走，其原因不合理也不歸還」，透露自己「我要報警了」，還喊話各大廠商「從今天2025年4月17日上午11點後開始，若有接收我爸的任何訊息，都不是廖峻本人」，《ETtoday星光雲》致電錦德，電話只響了一聲就遭到掛斷。

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