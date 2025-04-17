田馥甄突PO「男友視角」影片超甜！　演唱會前無預警宣布好消息

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后田馥甄將在5月中舉辦「田調」Live in Life 野地小巡演，購票採實名制登記後進行抽選，5站共10場演出僅有2萬張稀有門票，吸引超過20萬歌迷上網登記，抽籤結果公布後，田馥甄在社群上安撫大家情緒，暖心的她更搶在演唱會前驚喜宣布推出最新單曲〈一二三〉，還在社群PO出她在演唱會場地之一的萬里熱氣流飛行場，以「男友視角」拍攝的影片宣傳，讓歌迷直呼：「太可愛」、「融化了！」

▲田馥甄PO「男友視角」影片超萌。（圖／翻攝IG／hebe_tien_0330）

[廣告]請繼續往下閱讀...

好奇這首單曲想傳遞給大家的音樂訊息？她表示：「這是一首鼓舞並提醒自己，人生下半是一段必須輕量化的旅程。輕輕放下沒必要的包袱，深深收藏支持我的回憶，繼續呼朋引伴自在前行。」透露收歌時，目標希望是輕快的節奏和旋律，如時間不停留那樣不斷地前行。

新歌由知更詞曲創作、陳建騏操刀製作，也是她第三度演唱知更的創作，她打趣形容：「後來聽到知更的demo對味到一度有點不好意思選，心想連三是不是亂奇怪的。覺得『知更』要改名為『知音』才對吧。再收到歌詞又覺得貼切到想幫他取別名『知心』。」她開心說：「在音樂海裡無論碰到知更知音或知心，我都心存感激，想好好珍惜這作品。」

▲田馥甄驚喜推出新歌〈一二三〉。（圖／何樂音樂提供）

田馥甄把自己全然投入音樂作品：「好好地按照自己對這首歌的直覺和心意，把質樸、輕鬆、爽朗、遼闊唱出來。好喜歡這簡單卻不失別緻的歌詞，在錄音室一邊唱著，一幀幀畫面浮現在腦海，一點一滴的過往，百轉千迴的心緒，聲聲轉化成最簡單的步伐和期待，一二三，我們一起繼續。」對於歌詞特別有感，她透露：「喜歡『用力抱緊每一次撲空』，每次唱到這句都會會心一笑。覺得很有畫面，又有哲理。」更搞笑用綜藝梗形容：「想著，人啊擁抱什麼終將是空，最後僅僅能緊緊擁抱自己。（含淚搭配落葉，進歌〈皆可〉。」

製作人陳建騏回想過程：「我感受Hebe在〈一二三〉裡的自在，溫柔地提醒我們（她自己）不要忽略在身邊俯拾皆是的小驚喜。這些驚喜造成的轉念，或許就是我們能大步向前的動力。她的歌聲越來越直覺，不過度修飾，已經到了，唱山仍是山，唱水仍是水的階段了。」

▲田馥甄五月中將啟動全台小巡演。（圖／何樂音樂提供）