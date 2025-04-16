NewJeans對「禁獨立活動」提異議遭法院駁回！　法官：處置正當

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans與經紀公司ADOR之間的合約糾紛持續延燒。根據韓媒報導，首爾中央地方法院正式於4月16日，駁回了NewJeans 5名成員對活動禁制令的異議申請，這也代表著她們確定無法展開獨立活動，法官對於駁回異議的理由則表示「此案的假處分是正當的」，律師方面則再次提起了上訴。

▲NewJeans提出的異議被法院駁回。（圖／翻攝自NewJeans官方Instagram）

ADOR此前向法院申請的「確認擁有NewJeans經紀權及禁止成員簽署廣告合約」假處分（臨時處置），於3月21日獲得法院認可。因此NewJeans自該日起不得以「NJZ」名義的獨立活動，出席香港ComplexCon活動成為了最後的個人行程。成員們隨後針對判決提出異議，但法院最終仍駁回了這項請求，而原定於4月9日的聽證會，也僅歷時約10分鐘即結束。

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▲NewJeans接下來恐難正常活動。（圖／翻攝自NewJeans官方Instagram）

NewJeans成員們早在2024年11月就指控ADOR未履行義務，雙方信任關係已經破裂，宣佈合約失效，對此，ADOR方面強調：「成員單方面主張失去信任，並不足以構成解除合約的正當理由。」並於同年12月3日向法院提起「專屬合約仍有效」的訴訟。

隨著NewJeans成員嘗試以全新團名「NJZ」展開活動，ADOR則進一步向法院申請禁制令，要求禁止成員以個人或新團體名義與他方簽署任何演藝或廣告合約。此次法院維持原判，再次確認ADOR的經紀權利，讓NewJeans的獨立發展計畫再次受阻。後續雙方如何進一步交鋒，備受粉絲與業界關注。