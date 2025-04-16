宋祖兒甩逃稅復出陸娛第一人！1舉動網認：回宮了…鄧倫袁冰妍不同命

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星宋祖兒2023年被前員工爆料涉逃漏稅，金額高達4500萬人民幣（約台幣1.96億元），不過去年（2024）公開發聲明否認逃漏稅，新劇《無憂渡》遭延遲兩年終於在近日開播，且收視衝上第一。而大陸藝人一旦涉及逃漏稅，大多被當劣跡藝人從此難以回歸，她則是成功甩開逃稅風波，也令網友好奇其他藝人未來有沒有機會。

▲宋祖兒甩逃稅風波，新劇《無憂渡》得以播出。（圖／翻攝自微博）

鄧倫、袁冰妍

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宋祖兒能夠從逃稅風波中全身而退，再次回歸影視圈，在陸網不少人感到驚訝。而曾是陸劇男神的鄧倫，曾演《琉璃》爆紅的袁冰妍，也被好奇有沒有機會復出？不過有網友分析差異，鄧倫涉逃稅後，經稅務機關提醒仍整改不徹底，導致相關單位依法開罰，個人微博、工作室微博一夕全部消失；袁冰妍被重慶稅務局點名多次約談，整改不徹底，部分勞務報酬媒未依法申報，2023年稅務稽查局證實已經繳清所有稅款和罰款。陸網認為，鄧倫與袁冰妍都有稅務機關公開點名整改不徹底，但是宋祖兒則是被爆逃漏稅，並且去年（2024）已經公開發聲明澄清，沒有逃漏稅。鄧倫的劇集因此再無播出之日，袁冰妍作品則是更換演員換臉重拍。

▲宋祖兒2024年就發聲明強調沒有逃漏稅。（圖／翻攝自微博）

▲袁冰妍新劇被換臉重拍。（圖／翻攝自微博）



▲鄧倫《夜旅人》難以播出。（圖／翻攝自微博）



宋祖兒作品過審戲份未刪

大陸影視作品須經過審，宋祖兒的《無憂渡》早在2023年就過審獲得播出許可證，因受到逃稅風波延播。她演出電影《熱烈》上映，戲份沒有被刪減，也沒有被AI換臉，接著另一部劇《艱難的製造》也過審，顯示審查過程正常。而她最被期待的是古裝劇《折腰》，該劇至今尚未獲得播出許可（大陸稱：下證），但已經未演先轟動，是大陸觀眾目前最期待播出的作品之一。

轉發新華社發文

宋祖兒昨天轉發大陸官媒《新華社》發文評論《無憂渡》，內文稱讚展現東方美學，此舉也引發一票網友解讀。原本外界揣測，即使《無憂渡》開播，她也無法參與宣傳，不過近日個人微博發宣傳文，更轉發官媒貼文，網友形容「轉了新華社發文，真要回宮了」、「高調宣布回歸了」、「就是如此高調回宮」、「是不是以後就可以看到好多宋祖兒的劇了」。相較於近年涉及爭議而「消失」的大陸藝人，她的復出格外罕見而屢屢引發關注。

▲宋祖兒轉發官媒《新華社》發文。（圖／翻攝自微博）