Tizzy Bac新歌驚喜請到「重量級演員」助陣！　嗨翻：演技比我們都好

記者蔡琛儀／台北報導

Tizzy Bac為影集《死了一個娛樂女記者之後》打造〈失去做夢能力的人們〉片花版MV獲得熱烈迴響後，將推出全新MV，特別邀請創作歌手知更合體拍攝，新作以奇幻又超現實的場景勾勒出現代人夢境與現實之間的模糊邊界，不僅延續專輯視覺統一世界觀，更邀來多位「重量級演員」驚喜客串，拍攝現場甚至造成工作人員搶拍，連Tizzy Bac也直呼可惜沒有對到戲。

▲▼Tizzy Bac〈失去做夢能力的人們〉除了邀請歌手知更，還找來一群綿羊助陣。（圖／相信音樂提供）

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原來「重量級演員」是一群「綿羊」，雖然沒能同框演出，惠婷與前源仍在拍攝現場與牠們短暫相遇，還陪牠們喝水、吃草、培養感情。綿羊們活潑好動，還無預警原地放鬆、上廁所，Tizzy Bac原本擔心動物演員的拍攝情況，所幸綿羊們效果出奇，讓全體工作人員都驚艷不已。惠婷甚至直呼：「牠們演技很好，可能比我們都還好！」前源笑說：「真的有一種很『羊眼（養眼）』的感覺，整個氛圍太讚了！」

〈失去做夢能力的人們〉MV 故事圍繞「男孩」、「綿羊」與「病床」三個核心意象，構築出一場魔幻的失眠夜。小男孩代表對安眠的渴望，綿羊則象徵機械化、重複性的自我催眠，而病床成為這場拉鋸戰的主戰場。隨著影像在超現實的空間中自由流轉、不斷切換不穩定視角，觀眾彷彿被牽引進入一座由數不清的綿羊所堆疊出的心理迷宮，在無法醒來的夜裡迷失方向。

▲Tizzy Bac推出歌曲〈失去做夢能力的人們〉。（圖／相信音樂提供）

歌曲也延伸自團員們對夢境的共同思索。惠婷分享，她曾經反覆夢見家附近的城門上，矗立著埃及人面獅身像的巨大雕像，畫面既熟悉又陌生，像是跨文化符號交錯的夢境世界。而前源則經常夢見「到不了某個該去的地方」，或「永遠做不完的事」，情節總是充滿轉折與阻礙，就像現實人生中那些無解的課題，在夢裡不斷上演。