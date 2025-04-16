納豆剛登記結婚就出大事　跟曾子余在新竹路段被上銬

記者葉文正／台北報導

TVBS節目《食尚玩家》「2天1夜go」播出滿5週年，節目推出特別企劃「火車環島大富翁」，主持人納豆、曾子余、梁舒涵和來賓麻由分2組對抗，挑戰擲骰子搭火車環台。比賽一開始，曾子余逢人就拜託搭便車，他運氣彷彿開外掛，接連碰到好心人願意開車接送，不料到新竹站，賭上運氣抽機會卡，卻落得和納豆一起上銬「黏」在一起，2人直呼「好噁」，引得路人側目竊笑。

▲納豆(右)跟曾子余是好搭檔。（圖／TVBS）



「2天1夜go」5週年企劃，精選鶯歌、泰安、屏東、池上等40處全台火車站為挑戰關卡，擲骰子決定火車前進站數，並進行任務挑戰，最快環台一圈返回台北站即為獲勝隊伍。納豆、曾子余的「豆子隊」，以及梁舒涵、麻由的「舒麻隊」，在台北竟同時擲出1點，2隊只前進一站到板橋。出了板橋車站，突遇大雨，正當所有人一籌莫展，曾子余靈機一動，拉著納豆闖入進口車經銷商，詢問能否提供試乘車，最後幸運由車商總經理開私家車接送，順利抵達闖關店家，一口氣拉開進度。

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▲兩人搭火車出外景。（圖／TVBS）



「舒麻隊」則在前進的路上頻頻卡關，由於不准使用手機導航，2人在鶯歌執行「採買指定陶瓷」關卡時不停迷路，好幾次還找錯店家，誤入竹藝店、木雕店。好不容易找到陶瓷工廠才完成任務，店老闆熱情招待品茗，要梁舒涵聞杯底殘存的茶香，梁舒涵不明就裡，把杯子翻倒過來，煞有其事聞起「杯底」，一邊聞一邊露出狐疑的表情，出洋相的窘態，讓老闆笑壞還虧她：「這個看起來就是沒喝過茶！」

▲梁舒涵（右）和麻由組成「舒麻隊」，進度頻頻落後。（圖／TVBS）

「豆子隊」雖拉開距離，但在新竹尋找工程師解微積分關卡，卻屢屢吃癟，一連問了10多位都碰壁，最後在2人意志消沉時，往對向馬路隨口一問，竟幸運找到命定之人，順利解開關卡，可惜樂極生悲抽中「賀黏卡」，2人進食、撐傘、搭火車都須上手銬黏在一起，羞得曾子余哀求：「可以找一條毛巾遮住我們的手嗎？」然而禍不單行，隨後又抽到「轉向卡」，為一路領先的運勢埋下懸念。「2天1夜go」5週年企劃連續播4週，究竟誰能先完賽順利返回台北？

▲納豆（右）跟曾子余被銬在一起。（圖／ＴＶＢＳ）