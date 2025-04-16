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《三十而已》CP再續前緣！童瑤霸氣回歸職場劇　李澤鋒身旁暖心守護

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播最新都市情感劇《有你的時光裡》，連續兩週登上戲劇榜冠軍寶座，童瑤與李澤鋒繼《三十而已》後再度共演情侶，立刻引爆網友關注，相關關鍵字如「童瑤李澤鋒CP還是老的香」、「這根本是《三十而已》前傳」、「李澤鋒說這次絕對不出軌」等衝上微博熱搜榜。

▲《有你的時光裡》童瑤霸氣回歸職場劇。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《有你的時光裡》童瑤霸氣回歸職場劇。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

劇中兩人從職場夥伴慢慢升溫成戀人，李澤鋒飾演的「高謙」外冷內熱，會在女主王焱（童瑤飾）低血糖時默默遞上紅糖薑茶，展現成熟暖男魅力，徹底洗白過去的渣男形象，讓觀眾大讚「這次終於上道了！」

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▲李澤鋒在《有你的時光裡》展現成熟暖男魅力。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲李澤鋒在《有你的時光裡》展現成熟暖男魅力。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

從《三十而已》到《有你的時光裡》，童瑤被封為「職場劇公主」。《三十而已》中，她飾演的顧佳為了保護兒子霸氣賞對方家長一巴掌的經典場面仍讓人印象深刻，如今她在新劇中升級為事業全能女強人王焱，面對妹妹被設計陷害，她冷靜應對，錄音蒐證、強勢對峙，最終一掌搧向推卸責任的前男友廖繁木（張子賢飾），更霸氣說出「你們過去了，我過不去。」令觀眾直呼痛快。

▲張子賢在《有你的時光裡》遭童瑤賞巴掌。（圖／灣大哥大MyVideo提供）

▲張子賢在《有你的時光裡》遭童瑤賞巴掌。（圖／灣大哥大MyVideo提供）

童瑤將顧佳的內斂與王焱的果斷詮釋得淋漓盡致，不僅情緒層次分明，每一場爆發戲都令人血脈賁張，網友笑稱「遇善人投桃報李，遇爛人重拳出擊，童瑤根本是職場清醒天花板！」

《有你的時光裡》童瑤與周依然的姊妹情也是另一看點，王焱與妹妹王靈均（周依然飾）同住一屋簷下，從最初衝突不斷、價值觀迥異，到後來彼此依靠、攜手成長，兩人之間的「鬥氣式姐妹情」引起觀眾共鳴。最新劇情中揭曉，姐姐患有先天性貧血，原本不願讓妹妹承擔太多，卻在疾病復發時被王靈均強勢守護；而妹妹也從逃避與比較中走出陰影，主動走近姊姊的世界。

▲《有你的時光裡》周依然飾演童瑤妹妹。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《有你的時光裡》周依然飾演童瑤妹妹。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

陸劇《有你的時光裡》講述事業有成的廣告女強人王焱（童瑤飾），在面對家人與職場的雙重壓力下，仍堅強撐起一切。她與理性冷峻的工作夥伴高謙（李澤鋒飾）從並肩作戰到情愫暗生，彼此成為對方最重要的依靠。妹妹王靈均（周依然飾）叛逆追夢卻捲入風波，兩姐妹從衝突到和解，攜手面對人生的困境與轉變。

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童瑤, 李澤鋒, 三十而已

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