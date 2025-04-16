遭爆請宥勝到文化大學當講師　課程主辦三立「火速切割」回應了！

記者黃庠棻／台北報導

藝人宥勝2023年被指控猥褻女助理，隨著官司告一段落，他7日重啟YouTube頻道拍片宣布復出，12日更大動作發聲明，表示不再以「宥勝」名義參與活動，並將名下的社群帳號全數「捐出」，內容曝光後再度引發熱議，今（16）日更有週刊爆料他即將到大學當暑期講師，對此課程主辦方「三立藝能學院」也做出回應。

▲宥勝近日回歸動作頻頻，引起網友熱議。（圖／翻攝自宥勝臉書）

宥勝今（16）日遭到週刊爆料，將在7月擔任中國文化大學推廣教育部「三立藝能學院」藝人培訓計劃講師，該課程是文化大學與三立合作推出的三立演員訓練班，讓學生可以了解演藝圈的所需的職場技能，課堂上會安排資深導演、演員兼講師等來賓，其中網頁上的名單就包含宥勝。

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▲宥勝遭爆料將到文化大學擔任講師。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

對此，三立藝能也火速做出回應「三立藝能學院與文化大學合作的講師名單中，並無提報『宥勝』為講師的計畫，『宥勝』也從沒有在這幾年的課程講師名單之中。」強調「宥勝僅曾在10年前的一次活動中，與其他藝人一同擔任活動致詞」。

▲三立否認請宥勝擔任講師。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

三立藝能也進一步解釋，因為10年前宥勝曾在活動中致詞，因此留下紀錄，至於這一次被列入暑期課程的講師，其實是「工作人員誤植」，因此造成誤會，目前已將宥勝的名字刪除。