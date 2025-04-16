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李唯楓爆騙人開店！說好投資100萬只付4成　半月偷拿回：一毛都沒出

李唯楓投資副業「楓流麻辣燙」，因生意失敗而負債累累。（翻攝自李唯楓IG）

圖文／鏡週刊

李唯楓近來受訪聊到副業相關話題，報導中他說投入40萬元開店「楓流麻辣燙」，卻遭合夥人虧空公款，對此，李唯楓表示將決定提告背信、詐欺，並稱：「我相信他是個善良的人，或許是被錢逼到，但你承認自己失敗就行。」只是本刊近來訪到另個股東P先生，在他眼裡卻是另外一種版本；P先生透露李唯楓口中的合夥人姓賴，但不僅賴男，李唯楓自己也很有問題。

時間回到2021年初夏，P先生在同樣從事餐飲業的賴姓友人牽線下，認識了李唯楓，3人聚會時，聊著對餐飲事業的想法。P先生回憶當下，李唯楓舌粲蓮花，分享自己在兩岸擁有很多資源與金主，錢的方面隨時都可以得到援助，沒有後顧之憂。

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「楓流麻辣燙」位於新竹巨城商圈周圍的美食街上，已因虧損連連而關門大吉。（翻攝自Google MAPS）

▲「楓流麻辣燙」位於新竹巨城商圈周圍的美食街上，已因虧損連連而關門大吉。（翻攝自Google MAPS）

「楓流」經營出狀況，員工抱怨連連，股東們在群組裡吵得不可開交，各自推卸責任。（當事人提供）

▲「楓流」經營出狀況，員工抱怨連連，股東們在群組裡吵得不可開交，各自推卸責任。（當事人提供）

於是說好P先生投入200萬元，李唯楓則拿出100萬元，但各自持有百分之五十股分。為何李唯楓只需出100萬元？P先生說：「因為李唯楓稱他擁有的個人資源及名氣，值100萬元。」結果心寒的是，最後經營失敗關店，當P先生從頭整理損益表，發現李唯楓從頭到尾只匯款40萬元，而且不到半個月又轉回自己名下。

一切等同李唯楓僅是過水，根本一毛未出，上演真實版的「空手套白狼（比喻不用任何成本就獲取很大的利益）」。P先生說：「李唯楓沒有履行合約，這是我最在意的部分，因為我被他騙了！」


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