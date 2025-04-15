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奎丁揭房市黑幕！出2千萬遭打槍　調查驚見「半年狂漲900萬」

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber奎丁在去年9月曾透露正在規劃買第一間房子，沒想到，15日就出面揭露自己疑似遇到房市騙局，她為此拍片分享整個購屋過程，曝光房地產市場中不為人知的內幕，更表示「已向主管機關正式檢舉，期待真相被看見，也讓更多人避免踩雷」。

▲▼奎丁揭房市黑幕！出2千萬遭打槍驚見「半年狂漲900萬」。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

▲奎丁分享去年買房的遭遇。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

奎丁表示，她在去年2月看中了一間投資客的房子，那是一間全新裝潢的中古屋，風水老師還說這房子很旺、很帶財，於是她便決定購買。然而，在簽署斡旋單時，房仲才告知服務費為2%，相當於兩千萬房價的四十萬，她為此感到很驚訝。後來，到了進入與屋主議價的階段時，房仲卻表示屋主很難聯繫，一直拖延時間。沒多久後，房仲便告知她房子已經賣給屋主的親戚。

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▲▼奎丁揭房市黑幕！出2千萬遭打槍驚見「半年狂漲900萬」。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）

▲奎丁透露自己去年2月就看中一間中古屋，但並沒買成。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）

奎丁說，因為當時已經簽了斡旋單，所以自己篤定能買到，就把消息發到社群上，沒想到卻收到了不少房仲私訊，提醒她這間房子是兩戶打通成一戶，而且賣家是房仲公司自己的人。

奎丁進一步調查後發現，這間房子在2023年以1518萬買進，裝潢後以2198萬出售。她在去年2月出價2070萬購買未果，但同年6月該房子卻以1990萬賣出。然而，今年1月這房子又掛在網路上，開價2398萬，短短半年內，房價漲幅高達900萬，這讓奎丁懷疑背後是否有炒房行為。

▲▼奎丁揭房市黑幕！出2千萬遭打槍驚見「半年狂漲900萬」。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）

▲▼奎丁在調查後發現，該間房子半年就漲900萬。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）

▲▼奎丁揭房市黑幕！出2千萬遭打槍驚見「半年狂漲900萬」。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）

奎丁也向其他房仲打聽到這類型的房產內幕，對方表示：「這有點深啦，這沒辦法再跟你們繼續講下去。這有可能是他……就是換人頭而已啦，自己裡面的人內部操作，左手換右手，然後自己把價錢疊上去。」

▲▼奎丁揭房市黑幕！出2千萬遭打槍驚見「半年狂漲900萬」。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）

▲▼其他房仲曝操作內幕。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）

▲▼奎丁揭房市黑幕！出2千萬遭打槍驚見「半年狂漲900萬」。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）

奎丁在影片中呼籲，房仲應該秉持誠信、資訊透明、公平交易，並保護消費者，如果真的是房仲公司自操，這樣的行為無疑是在玩弄消費者，輕輕鬆鬆賺走別人幾十年的努力，「我不知道這是不是所謂的炒房，我也沒有證據去證明這件事情是否違法，但這一切真的讓我覺得台灣的房市，已經不是我們所能理解的市場了。」

影片引來許多網友贊同留言「黑心房仲真是棒～這時候他們絕對說這是市場機制，不是炒房」、「一直感覺房價越來越高這個問題很玄，終於有人願意公開說出來，不過，這社會亂象似乎也無法解決」、「台北買房還真是辛苦，停車位也超貴」。

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