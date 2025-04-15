鄭中基婚變疑為真！「現身家事法庭」遭圍堵傻眼問：你們怎知？

記者劉宛欣／綜合報導

香港歌手鄭中基（ Ronald Cheng ） 去年8月突然宣布結束與合作10年的經理人何慶湘的合作關係，當時他發文指出對方「工作及道德操守有問題」，並表示自己將暫別演藝工作、暫停巡演計劃，準備在太太余思敏（Sammie ）陪同下前往美國接受戒酒治療，前陣子他又驚傳婚變，妻子余思敏過生日時，寫下「生日快樂，開啟新篇章」，引發外界揣測。

▲鄭中基與老婆余思敏傳出婚變。（圖／翻攝自鄭中基臉書）

根據港媒報導，鄭中基15日被目擊出現在家事法庭，傳聞他與余思敏目前正在辦理離婚手續，遭媒體現場追問是否為處理離婚而到場，鄭中基則反問：「這是閉門審訊，你怎麼知道的？」面對是否會爭取子女撫養權等問題，他並未正面回應，但語帶不滿地說：「closed court為什麼會收到消息？這麼厲害！」

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▲鄭中基被網友挖出偷吃的蛛絲馬跡。（圖／翻攝自YT）

另一方面，也有網友在網路上翻出不少疑似「偷吃」的蛛絲馬跡，有人回顧鄭中基為電視台拍攝的Q&A影片內容，被問到最喜歡的公司員工時，先是泛泛而談「最喜歡是需要時幫到手的」，最後在觀眾起哄下鬆口提到秘書Judy的名字。目前，余思敏尚未對傳言給出回應。