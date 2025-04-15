獨家／楊晨熙愛女抓周演藝圈好友爆棚　感性送愛女新歌「天生值得被尊重」

記者葉文正／台北報導

藝人楊晨熙愛女「曉龍女」昨日舉行了抓周儀式，不僅有演藝圈多位好友獻上祝福，擠爆現場。楊晨熙也感性跟愛女說：「謝謝妳好眼光選擇我。」並寫了一首歌〈Baby Mammy〉送給女兒，也打算就此「封肚」，因為「好難想像愛要再分給一個人」，看完《苦盡柑來》她更加有感。

▲楊晨熙一家三口。（圖／楊晨熙提供）

楊晨熙感性寫給女兒一段話：「去年的今天是妳退房前住的最後一天，但彷彿好像才是昨天的事，依然謝謝妳的好眼光選擇我，希望妳平安健康長大知道自己天生值得被尊重，有權利為自己的人生做出每個選擇！不被別人強迫做自己不喜歡的事、懂得拒絕會保護自己，套句 《苦盡柑來遇見你》 裡面的金句，‘’我希望她要什麼有什麼，我希望她想做什麼就去做，我不要她擺碗筷伺候別人，我要她不高興就把餐桌翻了’‘也希望妳能遇到會對妳說‘’妳也可以，如果妳把餐桌打翻了，剩下的就交給我。‘’ 這樣愛妳的人。」

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▲楊晨熙感性寫歌送給女兒。（圖／楊晨熙提供）

楊晨熙表示，抓周儀式在眾人見證下舉行，但意外有小插曲：「曉龍女原本抓的是金牌，但因為大家好緊張都大聲喊出來，結果嚇壞她，她又抓了法官槌，但不管她日後要做什麼都尊重她。」

▲演藝圈好友們來參加抓周儀式。（圖／楊晨熙提供）

楊晨熙也透露，已經幫女兒做了一首歌，歌名是〈Baby Mammy〉，「有一段是小孩唱給媽媽聽，一段是媽媽唱給小孩，是我們母女倆的紀念。」對女兒的愛憐完全寫在歌詞裡。

▲楊晨熙說不想把愛分給另一個人了。（圖／楊晨熙提供）

至於是否有二胎計畫，楊晨熙認為還要把愛分給另一個人好難，所以可能就此打住，就生曉龍女一個寶貝就好。