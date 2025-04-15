紀寶如露面駁重病傳聞　84歲林松義努力復健拚站立

記者葉文正／台北報導

紀寶如、林松義、林沖、向娃、凌峰和陳凱倫今（15日）出席台灣優質生命協會舉辦的健行車捐贈記者會。秘書長紀寶如日前傳出要上許聖梅的直播節目《危機女王》，因重感冒臨時缺席，紀寶如也在活動中感謝大家的關心，「好多了 大家要小心病毒很多，因為常接觸長輩，我們也擔心會再傳染。」

▲ 同享健康與合一教會捐贈健行車，秘書長紀寶如也在現場主持。（圖／記者黃克翔攝）

62歲的紀寶如長年投身公益，擔任台灣優質生命協會的秘書長，她強調身體沒有大礙，澄清重病傳聞，「我真的沒有重病，我只不過是前陣子骨裂，脊椎有受傷有用健行車，蠻好推的，我在上下床有使用，前陣子上呼吸道感染，還有諾羅病毒，我現在很安全，沒事了。」更忙進忙出安撫現場的長輩。

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▲林松義持續復健中。（圖／記者黃克翔攝）

84歲綽號「瘦皮猴」林松義飽受帕金森氏症所苦，曾經歷3次髖關節手術，去年更因肺積水險些住進安寧病房，儘管醫師曾斷言他再度站起來的機會渺茫，但他以堅強不屈的意志努力復健，協會舉辦的公益活動他從未缺席。林松義感性地說：「我曾多次以為生命走到盡頭，但每當想到還有許多朋友期待我的歌聲，我就有了繼續努力的勇氣。他們的掌聲，是支撐我走下去的力量。」

▲林沖也對公益活動付出努力。（圖／記者黃克翔攝）

92歲的「鑽石歌王」林沖也經歷過一段艱辛的康復之路，他3年前做了左腿手術，行動能力大不如前，多次因跌倒受傷，去年更因在家中重摔，造成髖關節骨折，接受手術治療和復健。如今林沖的行動需靠輪椅與拐杖，他依然堅持參與協會每一場探訪活動，「我雖然走得慢，但公益的心永遠不停止。」