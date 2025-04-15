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安心亞108公分逆天長腿太驚人！　「被4男求愛」親揭心酸內幕

記者蔡琛儀／台北報導

女神安心亞去年底在跨年晚會上大秀新歌〈Maybe We Can〉辣舞，花式開腿、折腰跪爬令人看了血脈賁張，相隔4個月〈Maybe We Can〉終於推出MV，但她竟喊「舞步整個重來」，她解釋：「大家在跨年舞台上看到的手拿麥克風的版本，為了拍MV開始練沒有拿麥的，還有新的走位，感覺就像練一個新的舞步，整個重來！」

▲▼安心亞〈Maybe We Can〉。（圖／百鴻揚娛樂提供）

▲▼安心亞辣秀108公分逆天長腿。（圖／百鴻揚娛樂提供）

▲▼安心亞〈Maybe We Can〉。（圖／百鴻揚娛樂提供）

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安心亞這回第一次穿高跟鞋練舞拍攝，擁有108公分逆天長腿的她，穿高跟鞋對她來說一直都個難題，這次想自我挑戰穿高跟鞋跳舞，結果地板太滑：「拍攝過程就是一直在克服地板的滑，用整雙腳的力氣hold住自己的身體。」此外，這首歌還有不少地板動作，每跳完一遍就會為膝蓋累積新的瘀青，她苦笑：「我的膝蓋從去年底到現在，一直都維持大面積瘀青，快要5個月喔！」

她在MV中連換兩款造型「甜美運動甜心」、「性感優雅辣妹」，輕鬆駕馭歐美隨性風格，MV的一開頭，有4位男性同時傳訊息想約會她，全被她不讀不回。問她現在桃花這麼旺嗎？她笑答：「有夢最美啦！現實生活中會傳訊息給我的都是公司的人。」

▲▼安心亞〈Maybe We Can〉。（圖／百鴻揚娛樂提供）

▲▼安心亞親自為新歌〈Maybe We Can〉填詞。（圖／百鴻揚娛樂提供）

▲▼安心亞〈Maybe We Can〉。（圖／百鴻揚娛樂提供）

〈Maybe We Can〉由安心亞親自填詞，歌詞呈現女性在現代關係中掌握自主權的重要性，表達她現階段從容自在、忠於自我感受的愛情觀：「愛情沒有標準答案，跟隨內心節奏，從容答題，會發現原來選擇一直都在自己手裡。這也是我為什麼可以一直維持單身，因為寧缺勿濫。」究竟想要什麼樣的愛情？安心亞說：「希望對方可以讓我做自己，而他也剛好喜歡這樣的我。」

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