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「金馬影后」鍾雪瑩自曝：曾一年沒拍片　苦心模仿聽障者獨特發音

記者蕭采薇／綜合報導

香港電影《看我今天怎麼說》由新生代演員鍾雪瑩及游學修和聾人演員吳祉昊共同演出，鍾雪瑩更是以生動又自然的演技詮飾聽障人士，獲得61屆金馬獎最佳女主角的肯定。評審都高度肯定她模仿聾人的口音及手語的表達，但她卻覺得最困難的在海邊下水的戲份，「我對運動很沒有信心，要一整天都泡在水裡，還是會有一點點怕怕的。」

▲《看我今天怎麼說》由新生代演員鍾雪瑩及游學修和聾人演員吳祉昊共同演出。（圖／華映提供）

▲《看我今天怎麼說》鍾雪瑩模仿聾人的口音及手語的表達，得到金馬評審高度肯定。（圖／華映提供）

香港新生代演員鍾雪瑩接連兩年以電影《填詞L》及《看我今天怎麼說》入圍金馬最佳女主角，演技實力受到肯定，更以《看我今天怎麼說》自然且打動人心的演出打敗強勁對手，去年在金馬封后，成為新生代中的佼佼者，今年也順利憑此片入圍了香港金像獎最佳女主角。

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她透露在金馬獲肯定後心情很平靜，「幾個月來的心情都差不多，但覺得自己真的太幸運了，至於工作，好像都還沒有出現新機會啊！」而鐘雪瑩在香港擁有多個斜槓身份的才女，擁有廣播節目DJ、作詞人、演員、模特兒等多種身份，她透露曾經有一整年都沒有拍電影，「幸好我還有寫作，可以維持收入啊！」

鍾雪瑩在電影中扮演裝有人工耳蝸的聽障人士，她除了手語之外，必需演出聽障人士發音時獨特的發音，但她覺得這並非最演出進部電影最困難的部份，「對我而言，手語不算很難，手語和外語是相同的意思，很多是靠形態記憶，不算難記住。」

▲《看我今天怎麼說》由新生代演員鍾雪瑩及游學修和聾人演員吳祉昊共同演出。（圖／華映提供）

▲《看我今天怎麼說》由新生代演員鍾雪瑩、游學修和聾人演員吳祉昊共同演出。（圖／華映提供）

口語的部份則是靠觀察和練習也可以達到演出需要的要求，雖然她也花了很長的時間揣摩，但她最怕的是下水的戲份，「不自然的發音多練就可以完成，我覺得最難的是一場我和游學修去海邊下水的戲，我很怕自己體力不夠，加上對運動毫無信心，但必需一整天都在水裡拍攝，還覺得有點怕。」

在鍾雪瑩的觀察中，她扮演的素恩是集合了很多人的人生，她和很多聽障人士聊天會集大成的成果，要進入角色的內心世界更是挑戰，「我觀察很久，其中一位聽障朋友和我聊了很多，我從他身上獲取了很多角色的特質。」

▲《看我今天怎麼說》由新生代演員鍾雪瑩及游學修和聾人演員吳祉昊共同演出。（圖／華映提供）

▲新生代演員鍾雪瑩，以《看我今天怎麼說》獲得金馬影后。（圖／華映提供）

她覺得扮演的角色在人群中會感到無法融入，這是大部份的人都會面臨的時刻，「角色會選擇離開，我自己也會這樣，偷偷溜走。」但她覺得自己在面對社交場合時，還是有應對之道，「在群體中無話可說時，我會吃吃東西，讓自己更自在，但我演的聽障角色不會這樣調適，會很極端的躲進洗手間，坐在馬桶上不出來。」

《看我今天怎麼說》描述三位赤誠的聾人青年，子信（游學修飾）來自聾人家庭，雖然生活滿是障礙，卻用手語活出自信。素恩（鐘雪瑩飾）小時候植入了「人工耳蝸」，艱辛學習及採用口語，努力地去做個「正常人」，努力融入社會之中。Alan（吳祉昊飾）也使用人工耳蝸，口語能力跟素恩相若，但也懂得手語，是子信的莫逆之交；他認為聾人應該盡力與不同的人溝通，開拓世界。友情把三人連上，彼此生命經驗的不同，撞得他們遍體鱗傷，卻也引領著他們去探索自我，《看我今天怎麼說》將於4月30日上映。

 

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看我今天怎麼說, 鍾雪瑩, 游學修, 吳祉昊, 金馬影后

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