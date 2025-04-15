獨／「他們叫我去烏來比較快」黃鐙輝登坎城紅毯　萁萁嗨：這次沒人笑我了！

記者蕭采薇／台北報導

台灣導演鄒時擎首部獨立執導的作品《左撇子女孩》（Left-Handed Girl），正式入選第64屆法國坎城影展「影評人週」競賽，劇組也宣布將於五月到坎城首映的好消息。主演之一的黃鐙輝，也有望走上坎城影展，對此黃鐙輝的經紀人老婆萁萁，向《ETtoday星光雲》開心表示：「這次沒有人笑我了！」

▲黃鐙輝雖是諧星出身，但演技精湛，曾受到金鐘獎肯定。（圖／攝影中心）

黃鐙輝雖是諧星出身，但參與影視作品無數，演技更曾受到金鐘獎肯定。而他與丈母娘的互動也常成為話題，過去常常為丈母娘的歐洲行買單，這回終於不是送丈母娘去歐洲，而是自己要踏上法國坎城了。

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對此黃鐙輝老婆、同時是擔任他經紀人的萁萁，向《ETtoday星光雲》開心的說：「以前我都跟人家說『我們要去好萊塢！』人家都笑我，說『你去烏來啦，或是寶萊塢比較快！』現在我們真的有機會要去坎城了，這次應該沒有人會笑我了！」

▲黃鐙輝有望隨電影《左撇子女孩》，登上坎城影展紅毯。（圖／《左撇子女孩》提供）

萁萁表示，如果真的成行，這次會請媽媽、也就是黃鐙輝的丈母娘，留在家裡幫忙照護三個小孩和七隻貓，至於會不會趁這次法國行，趁機二度蜜月或買個名牌包犒賞自己？萁萁笑說：「現在有小孩很難啦，還有房貸，可能會買點可愛的小東西紀念。」

《左撇子女孩》由台灣導演鄒時擎執導，並與本屆奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）共同編劇，是成為本屆坎城影展極少數獲選的亞洲電影之一。《左撇子女孩》將於2025年5月在坎城世界首映，導演鄒時擎與主要劇組人員預計親赴現場出席紅毯與首映活動，代表台灣電影亮相國際。