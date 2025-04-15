凌峰被問陸配遭遣返感到悲傷　大讚「我老婆小竇優雅又愛台灣」

記者葉文正／台北報導

同享健康公司今天與合一教會合捐12台健行車，支持不便長者，並邀請資深演藝圈前輩凌峰、林沖與林松義等大哥級藝人到場。其中，藝壇大哥凌峰生命中結過三次婚，包括第二任的賀順順跟目前的妻子小竇，都是陸配，今天他也被問到對於鼓吹武統等陸配遭遣返的看法，他則說：「我為亞亞曾經悲傷過，她本待希望來台灣，充滿希望，心裡有傷痛，我老婆是陸配，但是跟我結婚這麼久，可以改造我，把兒子教得很好，我是最醜陋的男人，有很多脾氣各方面都不好，老婆很好。」

▲ 同享健康與合一教會捐贈健行車，凌峰出席。（圖／記者黃克翔攝）

凌峰被問到陸配遭遣返的問題，他也有感想：「我對陸配這件事感到難過，不要因為一個人的問題，把陸配都一竿子打翻，我老婆很愛台灣，也把兒子養得很好，兒子國中就可以寫英文小說，都是老婆教的，我很敬重太太，她對孩子的管教，影響了我的本質，我本來很頑皮，又難搞，認識我老婆的人都知道，她優雅又謙卑，而且她比我高，但不會讓我有自卑感，不會歧視我。」

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▲凌峰提到老婆很愛台灣。（圖／記者黃克翔攝）

陸配亞亞恩綺跟小微陸續被遣返回中國，但協會秘書長紀寶如說，「凌峰他老婆很棒，把他起居照顧得很好，還有對台灣的愛，對人的客氣，說過只要有愛心，台灣什麼都很好，很民主，最善良就是那顆心。」

▲ 同享健康與合一教會捐贈健行車,紀寶如(左起),林沖,紀麗如,林松義,凌峰與向娃。（圖／記者黃克翔攝）

「鬼馬歌王」凌峰嫩妻小竇今沒現身，據說是比較低調，害羞在媒體前曝光，改由外籍看護陪伴，凌峰也表示：「小竇都會躲，離開我很遠，因為怕被大家說跟我差別太大，她很優雅，比我高很多，還是碩士畢業，我當年是東方中學夜間部，還沒有畢業，兩人真的有點差距。」

而凌峰跟前妻賀順順儘管離婚，但凌峰透露：「男人就算離婚，還是要有好的風範，最主要是我的問題，我不行，所以她聰明的就趕快閃了，但感謝他幫我生了好的女兒，我們還是好朋友。」