蔡淑臻進軍坎城影展！　《左撇子女孩》台灣導演入選「影評人週正式競賽」

記者蕭采薇／台北報導

由台灣導演鄒時擎與本屆奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）共同編劇，鄒時擎首次獨立執導、左撇子女孩電影製作有限公司出品的長片《左撇子女孩》（Left-Handed Girl），正式入選第64屆法國坎城影展「影評人週」（La Semaine de la Critique）競賽單元，成為本屆極少數獲選的亞洲電影之一。

▲蔡淑臻演出的《左撇子女孩》，獲得坎城影展影評人週正式競賽單元入圍。（圖／《左撇子女孩》提供）

首次擔任導演作品即獲得坎城影展影評人週正式競賽單元入圍，導演鄒時擎表示：「《左撇子女孩》入選坎城影展國際影評人週單元，對我來說，是一段多年努力終於綻放的時刻。內心充滿感激與喜悅。謝謝每一位在這條路上同行的夥伴，無論是幕前幕後的劇組、演員，或是在我低潮時給予支持與鼓勵的朋友們，這份榮耀屬於所有人。」

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《左撇子女孩》故事聚焦台北夜市裡一個單親家庭，細膩描繪女孩在傳統家庭束縛與個人意識覺醒之間的掙扎。電影以極簡而充滿情感張力的影像語言，深刻呈現世代間無聲的衝突與壓抑，勾勒出女性如何在沉默中承受、對抗與傳承。影片探索情感與身份的隱性對話，在亞洲文化脈絡中引發強烈共鳴。

▲《左撇子女孩》葉子綺、馬士媛。（圖／《左撇子女孩》提供）

導演鄒時擎過去與美國導演西恩貝克（Sean Baker)合作無間，他們第一部合編合導的《外賣》（Take Out）、以及她參與製作的《夜晚還年輕》（Tangerine）、《歡迎光臨奇幻城堡》（The Florida Project）與《紅火箭》（Red Rocket）等備受矚目的作品。

《左撇子女孩》則是她睽違多年後，以個人視角完整掌舵的首部長片，結合多年電影創作經驗與獨特女性觀點，在來自全球的作品中脫穎而出，獲歐洲選片委員高度肯定。

▲《左撇子女孩》黃鐙輝、葉子綺。（圖／《左撇子女孩》提供）

由法國影評人協會主辦的「影評人週」，素以發掘新銳作者聞名，歷年來推出無數影壇新聲，每年僅選出七部長片入圍。《左撇子女孩》將於2025年5月在坎城世界首映，導演鄒時擎與主要劇組人員預計親赴現場出席紅毯與首映活動，代表台灣電影亮相國際。女主角蔡淑臻的經紀人也開心表示，如果有機會，很期待能跟劇組一起走上坎城紅毯。