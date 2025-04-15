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李多慧宣布長居台灣！苦練中文「努力過程全公開」　領就業金卡融入生活

記者孟育民／台北報導

韓國啦啦隊女神李多慧，自2023年4月踏上台灣土地、初登板應援後，以她親民的個人風格與出色的舞技迅速成為體育圈與娛樂圈的焦點人物，如今兩年過去，李多慧不僅橫跨越語言、文化與職業框架，更獲得台灣就業金卡、擔任韓國駐台代言處觀光大使。李多慧團隊特別公開分享這多時間的心路歷程，也希望可以作為未來韓籍啦啦隊進軍台灣的經驗分享。

▲▼李多慧過年專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲李多慧來台發展兩年，如今已經融入台灣生活。（圖／資料照／周宸亘攝）

語言，對於一位來自韓國、初登台灣舞台的外籍啦啦隊成員而言，是最直接也是最棘手的挑戰。剛來台灣時，李多慧的中文程度僅限於簡單的打招呼與表演口號，初期在接受訪問、排練溝通與球迷互動時屢屢受限。然而，她選擇直面這項挑戰，除了家教中文課程外，她更在日常中積極與隊友聊天、觀看中文綜藝節目，甚至勇敢挑戰獨自中文採訪，有次在錄影時，外頭的工作人員和她說，可以用韓文，沒問題，但她說「沒關係我可以」堅持用中文受訪完畢，讓現場的人都非常感動。

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▲▼李多慧過年專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲李多慧中文進步幅度是外界有目共賭，可見背後付出不少。（圖／資料照／周宸亘攝）

更重要的是，文化溝通方式的不同也讓她初期面臨「理解落差」。韓國的溝通文化相對階層分明，講求上下尊卑、語氣謹慎，尤其在職場內部。然而台灣的工作場合偏向平權開放、對話直接，許多意見與討論是當下立即回饋，這讓她在最初感到壓力與不安。但透過一次次的團隊協作與舞台經驗，她學會了在保持韓式禮節的同時，也逐漸調整自己在地的溝通風格，不僅提升了工作效率，也拉近了與粉絲與媒體的距離。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）

▲李多慧也有適應文化的差異。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧兩年來在台灣的成長，已不僅止於職涯上的成功。她對語言的投入、文化的理解、生活的融入，甚至對公益與在地經濟的關心，都是一位文化參與者應有的樣貌。她不再只是來台工作的「外來者」，而是選擇在深耕、此安身立命的「準台灣人」。

▲李多慧穿上小可愛熱舞，大秀好身材。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧不僅熱愛台灣，在舞蹈方面也不斷精進。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧積極回饋台灣，例如花蓮大地震及育幼院的捐款，甚至親身服務及照顧孩子，近期更簽下租屋長約，顯示深耕台灣的決心，並將正式公開搬家過程，李多慧表示「 台灣對我的好，我會努力回饋」。


 

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李多慧, 啦啦隊, 台灣

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