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專訪／吳念軒無預警遭邱昊奇賞巴掌！打電話給女友「一路哭回家」

記者黃庠棻／台北報導

劇集《星空下的黑潮島嶼》聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義。其中，吳念軒飾演農家子弟「邱永貴」，戲劇一開頭便以他的視角出發，近日他接受《ETtoday星光雲》專訪，也分享了拍攝的趣事。

▲▼《星空下的黑潮島嶼》吳念軒專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演農家子弟邱永貴。（圖／記者周宸亘攝）

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吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演來自苗栗獅潭的農家子弟「阿貴」，雖然不是高知識份子，卻靠著善良、親切的個性順利在綠島的「新生訓練所」生存下來，他接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了接下這個角色的契機，笑說「劇組想要找純真的演員」，沒想到他到現場面談，後來錄影片試戲，就這樣成功試鏡上了，而工作人員也強調「其實一開始劇組就鎖定念軒演出這個角色」。

▲《星空下的黑潮島嶼》在30日晚間開播。（圖／客家電視台提供）

▲吳念軒（後）在《星空下的黑潮島嶼》飾演農家子弟邱永貴。圖／客家電視台提供）

談到拍戲前的準備，吳念軒坦言自己有閱讀許多歷史文獻，直言「找更多那個時代的背景來做功課」，也為了劇情要求學了潛水、煮菜。特別的是，他在還沒有確認接演《星空下的黑潮島嶼》時，就帶著媽媽一起到綠島旅遊。

▲《星空下的黑潮島嶼》在30日晚間開播。（圖／客家電視台提供）

▲吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演農家子弟邱永貴。圖／客家電視台提供）

只不過，吳念軒與媽媽的綠島之行卻沒有想像中順利，原本預計到當地的人權園區造訪並深入了解白色恐怖的歷史，卻因為不巧碰上颱風，導致園區無法正常開放，他在當地騎摩托車時還遇上淹水，甚至路上都是斷掉的樹木。

▲▼ 《星空下的黑潮島嶼》媒體茶敘-吳念軒。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳念軒在拍攝《星空下的黑潮島嶼》之前，有跟媽媽到綠島旅遊。（圖／記者黃克翔攝）

回憶起拍攝期間印象深刻的片段，吳念軒有一段跟劇中老師曾少宗一起運用農業知識，順利在綠島種植出新鮮蔬菜的戲碼，他在劇中有不少翻土、挖土的橋段，當時劇組有準備好巧克力，但他因為挖得太深，不小心把道具都挖光，只好真的在鏡頭前「吃土」，笑說「大自然的味道，苦苦的」。

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

▲曾少宗在《星空下的黑潮島嶼》中，飾演吳念軒的老師。（圖／客家電視台提供）

至於最難的部分，吳念軒有為了劇情要求學習舞龍舞獅，大約上了兩三堂課，正式拍攝時他正好擔任獅頭的角色，坦言該場戲拍了約莫3個小時，直呼「那個獅頭很重」，重點是在拍攝當下還因為現場有鞭炮的關係，讓表演團長意外被炸傷。

▲▼ 《星空下的黑潮島嶼》媒體茶敘-吳念軒。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳念軒分享《星空下的黑潮島嶼》拍攝趣事。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，吳念軒也意外透露其實有幾場戲「不按牌理出牌」，他在片中與飾演軍官「黃幹事」的邱昊奇有許多對手戲，對方在片中相當兇狠，常常有毆打「新生」的場面，而他就有一幕在沒有溝通好的情況之下，被對方用力打了額頭一巴掌。

▲《星空下的黑潮島嶼》由曹佑寧、夏騰宏、王識賢、吳念軒和黃河主演。（圖／Hami Video提供）

▲吳念軒分享《星空下的黑潮島嶼》拍攝趣事。（圖／Hami Video提供）

對此，吳念軒進一步解釋，邱昊奇為了劇情需要只跟導演稍做討論，並沒有事先告知他要打一巴掌，當下他坦言「衝擊很大」，但也火速接收到對方的表演，瞬間帶入角色繼續演出，直呼「這樣的舉動阿貴是不理解的，自己的心情剛好很貼近阿貴」。

▲▼《星空下的黑潮島嶼》吳念軒專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳念軒分享《星空下的黑潮島嶼》拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

仔細回想邱昊奇的那一巴掌，吳念軒坦言在結束這一幕拍攝時，對方有立刻上前擁抱他並溝通了一下，但回想起當下的感覺，坦言沒有不開心，但仍有「不太好，很衝擊的感覺」，雖然心裡還是有點小在意，但表示「事情過去就過去了」。

▲▼《星空下的黑潮島嶼》吳念軒專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳念軒分享《星空下的黑潮島嶼》拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

只是，吳念軒當天拍完巴掌戲後，因為沒有被事前通知而感到心裡不太舒服，在下班騎車回到住宿的路上，打電話給女友分享當天拍戲的過程，講著講著就忍不住落下男兒淚，邊哭邊騎車回家，直呼「有覺得很委屈的感覺」，幸好女友也給予適當的安慰，讓他緩和了難過的情緒。

▲▼《星空下的黑潮島嶼》吳念軒專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳念軒分享《星空下的黑潮島嶼》拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

沒想到，吳念軒在與《ETtoday星光雲》分享這段巴掌戲經歷時，「肇事者」邱昊奇也正好出現在專訪現場，兩人當場擁抱化解了當時的疙瘩。邱昊奇也坦言自己沒有跟吳念軒事前溝通的表演方式，事後有被經紀人罵，未來也會修改自己的表演方式，他更強調後續拍攝兩人之間沒有心結，直呼「吳念軒還有幫我拍劇照呢」。

▲吳念軒當場與邱昊奇和解。（圖／記者黃庠棻攝）

▲吳念軒當場與邱昊奇和解。（圖／記者黃庠棻攝）

戲外，吳念軒2022年被拍到與《角頭》系列監製張威縯之女，也是該系列作品出品人張芷瑄交往，在專訪中他對於戀情相當低調，幾乎不太提到女方，被問到拍攝《星空下的黑潮島嶼》有幾個月的時間待在台南拍戲，女友是否有南下探班，他坦言沒有，透露「她知道我拍這部戲很投入」，因此都沒有給予過多的打擾。

場地提供：KOKU café 榖珈琲

▲▼《星空下的黑潮島嶼》吳念軒專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳念軒分享《星空下的黑潮島嶼》拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

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吳念軒, 邱昊奇, 星空下的黑潮島嶼

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